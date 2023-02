Presentan iniciativa para que los los delitos de feminicidio y feminicidio agravado no prescriban 

Escucha este artículo Escucha este artículo

Un grupo de diputados de Nuevas Ideas presentó esta mañana a la Asamblea Legislativa una iniciativa para reformar los artículos 32 y 34 del Código Procesal Penal, a fin de incorporar la imprescriptibilidad a los delitos de feminicidio y feminicidio agravado para que su persecución judicial no esté sujeta a ningún plazo.

Con esta modificación, se podrá buscar justicia independientemente del tiempo que haya transcurrido desde el cometimiento del hecho, es decir, la acción penal no prescribirá.

«Hemos conocido que los casos de feminicidios, conforme pasa el tiempo, no son resueltos y no hay una persecución penal. Por lo tanto, buscamos que estos delitos de feminicidio y feminicidio agravado no prescriban», dijo el diputado Salvador Chacón .

Chacón, destacó que con dichas iniciativa se busca dar las herramientas necesarias a la Fiscalía General de la República (FGR) y las instituciones correspondientes que velan por los derechos de la mujer.

Por su parte, la diputada Alexia Rivas enfatizó en que durante el 2023 ya se han registrado 9 muertes de mujeres a manos de sus compañeros de vida .

«En lo que va del año, nueve mujeres han muerto, siete de ellas han sido a mano de sus compañeros de vida, por ello, el Presidente Bukele se reunió con el Gabinete de Seguridad para decidir las estrategias a seguir», dijo la diputada.

Los diputados explicaron que dicha reforma se estudiará en la comisión ya que es necesario que el tema de violencia contra la mujer se atienda como debe ser para construir un “El Salvador más justo»,

