Presidentes de El Salvador y Costa Rica anuncian crear una “Liga de Naciones”

El presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, y el de El Salvador, Nayib Bukele, acordaron el lunes crear una “Liga de Naciones” que tengan pensamientos similares a los suyos y que quieran buscar la “prosperidad”.

Chaves dijo en una declaración a la prensa que durante la reunión bilateral con Bukele se les “prendió un chispazo” para crear una “Liga” de naciones al recordar a la Liga Hanseática que se conformó en la edad media y que hizo que ciudades y estados pequeños se convirtieran en “lugares de enorme prosperidad en épocas de tremenda pobreza”.

“Vamos a empezar con una semilla El Salvador y Costa Rica y vamos a buscar países pequeños de mente clara y propósito robusto: seguridad y prosperidad. Vamos a empezar a trabajar al punto de que queremos formular propuestas conjuntas al resto del mundo y al nuevo gobierno de Estados Unidos”, declaró Chaves.

Acuerdo entre Bukele y Chaves

El presidente de Costa Rica dijo que “no va a ser un club muy grande”, pero sí uno que trabajará “en democracia” para buscar la seguridad y la prosperidad de los pueblos.

“Vamos a trabajar en conjunto para posicionar a nuestros países en temas de inversión extranjera directa, comercio internacional, seguridad transfronteriza, la lucha contra el narcotráfico, para organizarnos con la inmigración y todas las cosas que los pueblos quieren”, apuntó.

Por su parte, Bukele comentó que aún no pueden anunciar nombres de países para conformar esta “Liga”, ya que no los han invitado formalmente, pero puso como ejemplo de prosperidad a Singapur, un país pequeño que ahora está entre las mejores del mundo en educación, salud e ingresos per cápita.

“Vamos a empezar a construir la sede de la Liga. Vamos a sentarnos para invitar a los países que tengan gobiernos que piensen como el nuestro y que quieran llevar a sus ciudadanos lo mejor de la prosperidad, del crecimiento económico, el comercio, la seguridad de que no veamos siempre pasar el progreso”, afirmó el presidente salvadoreño.

Bukele inició su visita oficial en Costa Rica en una visita a la Casa Presidencial de dicho país donde fue condecorado con la Orden Nacional Juan Mora Fernández en el grado Gran Cruz Placa de Oro, la máxima distinción que Costa Rica otorga a jefes de Estado o de Gobierno.

Bukele cumplió el lunes su primer día de visita oficial a San José, la cual concluirá este martes con una visita al Centro Penitenciario La Reforma, una de las principales cárceles de Costa Rica.

