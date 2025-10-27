Primer frente frío llega este lunes 27 de octubre en El Salvador

Día a Día News

ElSalvador–El primer frente frío de la temporada comenzará a influir sobre El Salvador desde este lunes 27 de octubre, con el ingreso de Vientos Nortes que se mantendrán durante gran parte de la semana, según informó el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN).

La institución detalló que los vientos tendrán intensidades promedio entre 9 y 18 kilómetros por hora, con ráfagas ocasionales que podrían superar los 60 km/h, especialmente en zonas altas del norte y occidente del país. Estas condiciones son propias de la transición entre la época lluviosa y la seca, que se consolida a finales de octubre.

Pese al predominio del viento, el MARN señaló que continuarán algunas lluvias aisladas durante las tardes y noches, principalmente en el oriente, paracentro y franja costera. No obstante, su frecuencia disminuirá conforme avance la semana, marcando el fin gradual de la temporada de lluvias.

El meteorólogo David Pichinte explicó que los Vientos Nortes serán más perceptibles hacia el final de la semana, momento en que podrían registrarse madrugadas más frescas y descensos leves en las temperaturas, que oscilarán entre los 21 y 31 grados Celsius.

El MARN recomendó a la población asegurar techos, láminas y objetos livianos ante posibles ráfagas fuertes, así como mantenerse atenta a los avisos meteorológicos oficiales para evitar incidentes.

Con este fenómeno, El Salvador inicia la transición hacia la época seca 2025-2026, caracterizada por días soleados, menor humedad y temperaturas más frescas durante las noches y madrugadas.

