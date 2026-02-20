Prisión provisional para Santiago Zúñiga, “El Apóstol”, por tráfico ilegal de personas

Día a Día News

ElSalvador–El Juzgado de Paz de Pasaquina ordenó instrucción formal con detención provisional contra el predicador hondureño Santiago Zúñiga Cruz, conocido como “El Apóstol”, y su acompañante, Lidia Saharay Maldonado Matute, ambos acusados del delito de tráfico ilegal de personas.

De acuerdo con la Fiscalía General de la República de El Salvador, ambos fueron capturados el 4 de febrero en la frontera El Amatillo, La Unión, durante un control de la Policía Nacional Civil. En el vehículo donde viajaban se encontraba un adolescente hondureño que no contaba con la autorización de sus padres para salir de su país, lo que motivó la intervención policial y la posterior judicialización del caso.

La Fiscalía solicitó que el proceso se mantenga bajo reserva total, solicitud que fue aceptada por el tribunal, por lo que no se divulgarán más detalles mientras se desarrolla la etapa de instrucción.

Días después de la captura, el joven implicado, identificado como “El Chino”, negó que se tratara de tráfico ilegal de personas y aseguró en un video publicado en TikTok que el viaje tenía fines de grabación de contenido en San Salvador junto a Zúñiga y otro creador, Giovanni Márquez.

Mientras avanza la investigación, el tribunal ordenó que ambos imputados permanezcan en detención provisional para determinar su posible responsabilidad penal.

