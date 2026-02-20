Vie. Feb 20th, 2026

El Salvador participa en la primera sesión de la Junta de Paz liderada por Trump

ElSalvador/EEUU–El Salvador formó parte de la histórica primera sesión de la Junta de Paz, una nueva alianza internacional impulsada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cuyo objetivo inicial es la reconstrucción y estabilización de la Franja de Gaza tras el fin del conflicto entre Israel y Hamás.

La ministra de Relaciones Exteriores, Alexandra Hill Tinoco, representó al país en la reunión celebrada en el Instituto de Paz de Estados Unidos. La Embajada estadounidense en San Salvador destacó la participación salvadoreña mediante un mensaje en su cuenta oficial de X: «Nos complace la presencia de El Salvador en la primera sesión de la Junta de Paz».

El encuentro, presidido por Trump, reunió a más de 20 naciones, entre ellas Qatar, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Turquía, Argentina y varias europeas. Durante su intervención, el mandatario anunció una contribución inicial de $10,000 millones para la reconstrucción de Gaza, a la que se sumaron aportes millonarios de los países del Golfo. Según la Casa Blanca, los compromisos financieros superan los $6,500 millones.

Trump, quien dirigirá la nueva alianza, sostuvo que la Junta de Paz no pretende reemplazar a la Organización de las Naciones Unidas, pero sí ofrecer resultados concretos. “Ayudaremos a Gaza, la pondremos de pie y llevaremos la paz a otras regiones del mundo”, afirmó.

Algunos líderes respaldaron su planteamiento. El primer ministro de Albania, Edi Rama, señaló que la iniciativa podría servir para revitalizar el papel de la ONU. Por su parte, el presidente de Paraguay, Santiago Peña, expresó que la Junta de Paz representa “un sistema capaz de ofrecer soluciones donde antes no las había”.

La propuesta de Trump surgió al cierre de las negociaciones de paz entre Israel y Hamás, el 9 de octubre de 2025. El mandatario visualiza la reconstrucción de Gaza como una gran oportunidad de inversión e impulso turístico para la región devastada por la guerra.

