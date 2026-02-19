Presentan 6.6 toneladas de cocaína incautadas, valoradas en $165 millones

Día a Día News

ElSalvador–Autoridades salvadoreñas incautaron 6.6 toneladas de cocaína en una operación marítima ejecutada a más de 700 kilómetros al suroeste de las costas del país, marcando el decomiso más grande en la historia nacional.

La embarcación multipropósito, identificada como “FMS EAGLE” y registrada bajo bandera de Tanzania, fue interceptada por la Fuerza de Tarea Naval Tridente de la Marina Nacional. A bordo se encontraban diez tripulantes de distintas nacionalidades: cuatro colombianos, tres nicaragüenses, dos panameños y un ecuatoriano. Todos fueron capturados y serán procesados por tráfico ilícito de drogas.

El ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, señaló que el cargamento equivalía a más de 19 millones de dosis de cocaína, valoradas en aproximadamente $165 millones. “Este operativo representa la firmeza del liderazgo del presidente Nayib Bukele y la determinación de El Salvador para frenar las redes del narcotráfico”, afirmó.

De acuerdo con el ministro de Defensa, René Francis Merino Monroy, la embarcación fue interceptada el viernes 13 de febrero a las 7:40 de la mañana, a 380 millas náuticas de la Bocana del Cordoncillo, en aguas internacionales del océano Pacífico.

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que dos de los detenidos tienen antecedentes por narcotráfico y que, junto con la División de Análisis Técnico Científico Forense de la Policía Nacional Civil (PNC), se realizará el peritaje para determinar el peso exacto, la pureza y el valor total de la droga.

El ministro Villatoro destacó que la operación forma parte de la estrategia de seguridad marítima conocida como la “muralla del Pacífico”, con la que El Salvador busca impedir el paso de cargamentos de drogas internacionales por sus aguas jurisdiccionales.

Desde 2019, las fuerzas de seguridad salvadoreñas han incautado más de 81 toneladas de diferentes tipos de droga, valoradas en más de $1,900 millones, y han capturado alrededor de 200 presuntos narcotraficantes, según datos oficiales del Ministerio de Defensa.

#ConferenciaDePrensa | El @FiscalGeneralSV hizo énfasis en que este tipo de operativos demuestran que El Salvador no cede espacio al crimen organizado; por el contrario, refuerza las capacidades de control y de acción efectiva para proteger a nuestra población y nuestros… pic.twitter.com/DFc70uNR6D — Fiscalía General de la República El Salvador (@FGR_SV) February 19, 2026

