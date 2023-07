Pros y contras del nuevo fármaco para el Alzheimer

Escucha este artículo Escucha este artículo

Los equipos de atención al paciente de Cedars-Sinai se están preparando para ofrecer a los pacientes en los próximos meses lecanemab, un nuevo tratamiento para la enfermedad de Alzheimer que recibió la aprobación por la Administración de Drogas y Alimentos de los Estados Unidos (FDA por sus siglas en inglés).

“Esta es la terapia más prometedora hasta el momento para la enfermedad de Alzheimer, pero administrar el tratamiento a los pacientes está lejos de ser sencillo”, comentó la Dra. Sarah Kremen, quien dirige el Programa de Ensayos Clínicos de la Enfermedad de Alzheimer en el Departamento de Neurología de Cedars-Sinai. “Queremos estar seguros de que los pacientes potenciales comprendan el proceso y los riesgos del tratamiento, y que tengan claro qué tipo de beneficios ofrece”.

Lecanemab, comercializado bajo la marca Leqembi, no es una solución perfecta, pero es un paso adelante positivo, afirmó el Dr. Zaldy Tan, MPH, director médico del Centro Jona Goldrich para el Alzheimer y los Trastornos de la Memoria en el Departamento de Neurología de Cedars-Sinai.

“A más de 6 millones de personas en los EE. UU. se les diagnostica la enfermedad de Alzheimer, y este es el tratamiento más efectivo que tenemos disponible”, comentó Tan. “Tenemos que empezar en alguna parte”.

Kremen y Tan se sentaron con el Newsroom de Cedars-Sinai para explicar el proceso de detección y tratamiento para los pacientes interesados en recibir lecanemab, sus riesgos y beneficios.

¿Cómo y qué tan bien funciona el lecanemab?

Kremen: Los datos de los ensayos clínicos mostraron que el tratamiento puede extraer el amiloide, una proteína que forma placas e interrumpe la función cerebral, fuera del cerebro de manera significativa. Los pacientes que recibieron lecanemab durante los ensayos clínicos también mostraron una disminución moderadamente menor en las pruebas de memoria y capacidad funcional. Lecanemab también parece disminuir la acumulación de proteína tau, que forma marañas dentro de las neuronas de los pacientes de Alzheimer, particularmente en los centros de memoria del cerebro. Dicho esto, el tratamiento dura 18 meses y solo retrasa el deterioro cognitivo en unos seis meses.

¿Cuándo comenzará Cedars-Sinai a administrar lecanemab a los pacientes?

Tan: Cedars-Sinai espera comenzar a ofrecer este tratamiento en los próximos meses. Nuestro equipo multidisciplinario, que incluye expertos en pruebas cognitivas, imágenes cerebrales, farmacia, terapia de infusión y coordinación de la atención del paciente, ha estado trabajando para crear un proceso sólido que apoyará a los pacientes desde la evaluación previa al tratamiento hasta la atención de seguimiento y tendrá en cuenta cualquier dificultad que pueda presentarse.

¿Quién puede ser tratado con lecanemab?

Kremen: este tratamiento está diseñado para personas que tienen deterioro cognitivo leve o demencia leve a causa de la enfermedad de Alzheimer. Esto no es para personas con demencia moderada o grave, donde su memoria y otras funciones cognitivas se ven tan afectadas que necesitan depender de otras personas para que les ayuden con la vida diaria. Tampoco es para personas con riesgo de padecer la enfermedad de Alzheimer pero que tienen una memoria y un pensamiento normales. El medicamento no se recomienda para nadie que tome anticoagulantes o que tenga hemorragias cerebrales significativas, inflamación cerebral, aneurismas, malformaciones vasculares, tumores cerebrales o un trastorno hemorrágico no controlado.

¿Qué tipo de beneficios en el mundo real podría tener el medicamento para los pacientes?

Tan: Todavía no sabemos cuántas personas obtendrán beneficios visibles con este medicamento. Tenemos la esperanza de que prolongue la capacidad funcional de nuestros pacientes, pero eso podría ser una diferencia de tan solo tres meses de retraso en la progresión de la enfermedad. Aún así, tres meses más de pensar mejor y participar en las actividades de la vida diaria pueden ser significativos para algunos de nuestros pacientes y sus familias en su recorrido por esta condición.

¿Cuáles son los riesgos asociados al tratamiento?

Kremen: Los riesgos incluyen hemorragia e inflamación cerebral, lo que también ocurre con otros tratamientos similares para la enfermedad de Alzheimer que no han llegado tan lejos en las pruebas de investigación clínica. El efecto secundario que más nos preocupa son las grandes hemorragias cerebrales, que son bastante raras pero pueden ocurrir. Entonces, las personas deben abordar esto con mucha atención, porque no podremos mitigar por completo este riesgo.

¿Cómo es el proceso de tratamiento?

Tan: el medicamento se administra mediante infusión intravenosa durante una hora, cada dos semanas, por lo que el compromiso es algo a considerar. Y los pacientes deberán someterse a una resonancia magnética antes de las infusiones quinta, séptima y decimocuarta, de acuerdo con las pautas de la FDA, para que podamos controlar la inflamación y las hemorragias cerebrales. También tendremos que controlar las reacciones a la infusión, como presión arterial baja o dificultad para respirar, que podrían ocurrir durante cualquier tipo de infusión intravenosa. Supervisaremos durante tres horas después de la primera dosis del paciente, dos horas después de la segunda y tercera dosis y 30 minutos después de las dosis restantes para los pacientes que no tienen reacciones relacionadas con la infusión.

¿Qué tipos de pruebas previas al tratamiento necesitarán los pacientes?

Kremen: Los pacientes necesitarán una evaluación diagnóstica para confirmar que su demencia o deterioro cognitivo se debe a la enfermedad de Alzheimer y no a otra cosa. Esta evaluación la puede hacer un médico de atención primaria, un geriatra, un neurólogo o un psiquiatra. También necesitarán pruebas para confirmar la presencia de amiloide, que es para lo que el medicamento está diseñado a tratar. Esto se puede hacer a través de imágenes cerebrales especializadas, que no están ampliamente disponibles ni están cubiertas por los seguros, o mediante pruebas de líquido cefalorraquídeo. Los pacientes también necesitarán pruebas genéticas, porque aquellos con una o dos copias de un gen llamado APOE4 tienen un mayor riesgo de hemorragias cerebrales e inflamación y deberán tener esto en cuenta al decidir si deben recibir tratamiento.

¿Qué costos están asociados con el tratamiento?

Tan: Según el fabricante de lecanemab, Eisai, el medicamento en sí costará alrededor de $ 26,500 US por año, y existen costos adicionales para las pruebas previas al tratamiento y el control requeridos durante el tratamiento. Los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid han declarado que si lecanemab recibe la aprobación total de la FDA, Medicare cubrirá el tratamiento en “entornos apropiados”. Todavía no está claro si Medicare o las aseguradoras privadas cubrirán las pruebas y el control, por esta razón el costo de desembolso para los pacientes es incierto.

Compartir esta nota