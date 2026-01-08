Protestas estallan en varias ciudades de EE.UU. tras muerte de mujer a manos del ICE en Minneapolis

Día a Día News

EEUU–Cientos de personas salieron a las calles en distintas ciudades de Estados Unidos para manifestarse tras la muerte de Renee Nicole Good, de 37 años, a manos de un agente del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) en Minneapolis, Minnesota.

La víctima, viuda y madre de un niño de seis años, fue abatida mientras estaba dentro de su vehículo durante un operativo del ICE. Cerca del lugar donde ocurrió el tiroteo se realizó una vigilia en su memoria, donde los manifestantes expresaron su rechazo al ICE con consignas como “No aceptaremos al ICE” y “Fuera el asesino ICE de nuestras calles”.

El alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, se pronunció en contra de la versión oficial difundida por la Casa Blanca, calificándola de “estupidez” tras analizar un video del incidente. En la grabación se observa a Good intentando retroceder con su vehículo mientras varios agentes intentan abrir la puerta por la fuerza, y en ese momento uno de los agentes dispara contra ella.

Frey afirmó que la presencia del ICE en la ciudad “no genera seguridad, sino caos” y pidió a los agentes que “se larguen” de Minneapolis. Además, aseguró que la administración del presidente Donald Trump busca precisamente “crear caos” y que la respuesta debe ser “justicia constitucional” y no caer en provocaciones que puedan justificar una mayor militarización de la ciudad.

Las protestas se extendieron a otras ciudades como Miami, donde la indignación crece contra las acciones del ICE y las contradicciones oficiales sobre el hecho. La expresidenta y ex candidata demócrata Kamala Harris exigió una investigación estatal y calificó la explicación del Gobierno federal como “pura luz de gas”.

Por su parte, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, reconoció que la muerte de Good “era evitable” pero defendió la actuación de los agentes, argumentando que la mujer intentó atropellar a los efectivos y calificó el hecho como un caso de “terrorismo doméstico”. Esta versión ha sido cuestionada por testigos y videos que muestran al agente alejándose por sus propios medios después del tiroteo, mientras los presentes exigían su detención.

El presidente Donald Trump, por su parte, sostuvo que la víctima “se comportó de forma muy agresiva” y que el agente disparó en “defensa propia”. Asimismo, atribuyó las tensiones a ataques constantes de “la izquierda radical” contra las fuerzas de seguridad.

Este incidente reaviva la confrontación entre autoridades federales y locales sobre el despliegue del ICE en ciudades gobernadas por demócratas, donde se denuncian posibles violaciones a derechos humanos y la Constitución, especialmente en relación con redadas masivas y prácticas cuestionadas contra comunidades inmigrantes.

