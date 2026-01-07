Recomiendan el calendario de vacunación para niños

La West Coast Health Alliance continúa recomendando la vacunación de acuerdo con el Calendario de vacunación recomendado para niños y adolescentes de la Academia Estadounidense de Pediatría (AAP).

El 5 de enero de 2026, el director interino de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades firmó un memorando de decisión (PDF) para revisar el Calendario de Vacunación Infantil y Adolescente y reducir significativamente la cantidad de vacunas recomendadas rutinariamente para todos los niños estadounidenses. Esta decisión no siguió el procedimiento establecido para las recomendaciones de políticas de vacunación y amenaza con un aumento de enfermedades prevenibles por vacunación en niños de todo el país. El hecho de que los niños contraigan enfermedades prevenibles por las vacunas recomendadas conlleva a ausentismo escolar, ausencia laboral para los padres e incluso hospitalización y muerte en algunos casos.

El Calendario de Vacunación Infantil y Adolescente Recomendado por la Academia Estadounidense de Pediatría (PDF) se basa en evidencia comprobada sobre la seguridad y eficacia de las vacunas . Las recomendaciones de la AAP consideran:

Cuando los niños son más vulnerables a las enfermedades;

Cuándo las vacunas funcionan mejor con el sistema inmunológico de los niños;

Se recomienda la seguridad de las vacunas;

El riesgo de enfermedades en Estados Unidos;

Nuestro acceso actual a la atención sanitaria y a las vacunas; y

Costo-efectividad de la implementación de las recomendaciones nacionales para una vacunación particular.

Si bien las tres primeras preocupaciones son similares en todos los países, las tres últimas pueden variar considerablemente entre ellos. El calendario de vacunación recomendado por la AAP sirve como punto de partida para las conversaciones entre las familias y sus profesionales sanitarios, como siempre ha sido. Los padres deben seguir tomando decisiones informadas sobre las vacunas que reciben sus hijos, basándose en las conversaciones con su profesional sanitario.

Antes de 2025, la AAP había respaldado las recomendaciones de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), basándose en el Comité Asesor sobre Prácticas de Inmunización (ACIP), tras una rigurosa revisión de datos sobre el riesgo de enfermedad y la seguridad de la vacunación en Estados Unidos. Los cambios en el nuevo calendario de vacunación recomendado no se basan en cambios en los datos de seguridad y eficacia de las vacunas. Se basaron en una comparación del número de vacunaciones de rutina recomendadas en Estados Unidos con las de otros países seleccionados. No se consideraron las diferentes condiciones de cada país. Estos cambios tampoco fueron examinados por expertos de organizaciones médicas y de salud pública, profesionales de la salud ni el público en general antes de su publicación.

No prevemos que estos cambios afecten la cobertura de vacunas para este año del plan. Todas las vacunas para niños y adolescentes recomendadas al 31 de diciembre de 2025 seguirán disponibles y cubiertas por las aseguradoras públicas y privadas. Sin embargo, los cambios generan confusión y pondrán a más niños en riesgo de contraer enfermedades prevenibles.

La Alianza de Salud de la Costa Oeste continuará revisando la información científica disponible sobre vacunas y garantizando el acceso continuo a las vacunas recomendadas. Cada estado está analizando el impacto de estos cambios federales en el acceso a las vacunas en sus respectivos estados. La Alianza de Salud de la Costa Oeste (WCHA) y la AAP siguen apoyando estas recomendaciones de larga data, incluyendo la toma de decisiones informadas por parte de los padres para la mejor protección de sus hijos.

