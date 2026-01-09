¿Trabajo, vacaciones o ambos? Así impacta en tus impuestos

Foto: Pixabay

Por Miguel Burgos, vocero de TurboTax

Con el cierre del año acercándose, muchas personas en Estados Unidos están viajando más: algunos por trabajo, otros por vacaciones, y muchos combinando ambas cosas. El trabajo remoto ha cambiado la forma en que nos movemos, pero también ha generado confusión cuando llega el momento de hacer los impuestos.

Aquí van algunas recomendaciones prácticas para que la comunidad hispana evite sorpresas y

tome decisiones informadas antes del 31 de diciembre.

Gastos de viaje de negocios: no basta con reservarlos

Un error común es pensar que con solo haber reservado un vuelo o un hotel ya se puede

deducir el gasto. Para que un gasto de viaje de negocios sea deducible, debe haberse

realizado antes del 31 de diciembre, no solo pagado o programado. Si el viaje ocurre en enero,

normalmente contará para el próximo año fiscal, aunque lo hayas reservado antes.

Viajes “bleisure”: ¿negocios o placer?

Cada vez más personas mezclan trabajo y vacaciones en un mismo viaje. A nivel fiscal, lo

importante es el propósito principal del viaje. Si el motivo principal es de negocios, ciertos

gastos como el transporte pueden ser deducibles. Pero los gastos personales, como

actividades recreativas o días adicionales solo por placer, no lo son. Separar y documentar bien

cada gasto es clave.

Beneficios de tarjetas de crédito: ¿son ingresos gravables?

Millas, puntos y recompensas por viajar suelen generar dudas. En general, las recompensas

obtenidas por gastos personales no son ingresos sujetos a impuestos. Sin embargo, si recibes

bonos en efectivo o incentivos relacionados con actividades comerciales, podrían ser

gravables. La recomendación es revisar el origen del beneficio y, ante la duda, consultar con un

experto.

Trabajar remotamente mientras viajas puede afectar tus impuestos estatales

Si trabajas de forma remota desde otro estado, aunque sea por unas semanas, podrías generar

obligaciones fiscales en ese estado. Algunos estados tienen reglas estrictas sobre dónde se

considera que se ganó el ingreso. Esto puede traducirse en declaraciones adicionales o

impuestos inesperados si no se planifica con anticipación.

Rentas a corto plazo y la regla de los 14 días

Muchas personas rentan su casa o departamento por periodos cortos mientras viajan. Existe

una regla poco conocida: si alquilas tu propiedad por 14 días o menos al año, ese ingreso

generalmente no es gravable a nivel federal. Pero si superas ese límite, deberás reportar los

ingresos y posiblemente deducir gastos relacionados.

En resumen

Viajar más no tiene por qué complicar tus impuestos, pero sí requiere atención. Guardar recibos, entender la diferencia entre gastos personales y de negocio, y conocer las reglas básicas puede marcar una gran diferencia.

En TurboTax creemos que la información clara empodera a las familias hispanas para tomar mejores decisiones financieras. Prepararse con tiempo es la mejor forma de evitar sorpresas cuando llegue la temporada de impuestos.

