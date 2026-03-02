Lun. Mar 2nd, 2026

El Salvador

Dos capturados por homicidios en distintos distritos de Ahuachapán

Mar 2, 2026 #Ahuachapán, #Atiquizaya, #Capturas, #FGR, #Homicidio, #MS13, #Plan Control Territorial, #PNC, #San Pedro Puxtla, #Seguridad, #Violencia

ElSalvador–La Policía Nacional Civil (PNC) reportó la captura de dos hombres acusados de cometer homicidio en hechos diferentes registrados en los distritos de Atiquizaya y San Pedro Puxtla, en el departamento de Ahuachapán.

En el primer caso, ocurrido en el distrito de Atiquizaya, Ahuachapán Norte, un hombre fue asesinado durante una discusión en una venta de granos básicos. Según el informe policial, la víctima discutió con el propietario del negocio, quien lo agredió con un objeto contundente, causándole la muerte en el lugar.

El sospechoso fue identificado como Miguel Ángel Sandoval Castaneda, de 55 años, quien fue arrestado en el sitio luego de que él mismo notificara a las autoridades. La PNC indicó que ambos habían ingerido bebidas alcohólicas antes del hecho. Sandoval Castaneda será remitido a la Fiscalía General de la República por el delito de homicidio.

El segundo caso se registró en San Pedro Puxtla, Ahuachapán Sur, donde fue detenido Rafael Antonio Pineda Pérez, miembro de la estructura MS13, clica Miramares Locos Salvatruchos. Según las investigaciones, el sujeto atacó con un corvo a la víctima durante una riña mientras ambos bebían alcohol, provocándole la muerte en el lugar.

Pineda Pérez será acusado del delito de homicidio.

La PNC señaló que ambos procedimientos forman parte de las acciones desarrolladas bajo el Plan Control Territorial, con el propósito de mantener la reducción sostenida de los delitos de violencia en el país.

