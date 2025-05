Puente de Amistad, reconocido como uno de Los Mejores Lugares para Trabajar® para Mujeres 2025

En Puente de Amistad nos llena de orgullo anunciar que hemos sido reconocidos por Great Place To Work® como uno de Los Mejores Lugares para Trabajar® Para Mujeres 2025, ubicándonos en el Top 5 del Ranking de Centroamérica y Caribe. Nos honra, además, ser considerada la única organización de Guatemala entre las 10 empresas seleccionadas en este prestigioso ranking regional.

Este reconocimiento es posible gracias al esfuerzo, la pasión y el compromiso de cada colaboradora y colaborador, quienes día a día contribuyen a escribir esta historia de transformación y éxito colectivo. Reflejando el compromiso que hemos construido juntos para promover la equidad de género, fortalecer el liderazgo femenino y cultivar un entorno laboral inclusivo, respetuoso y empoderador.

Great Place To Work® realiza este estudio a partir de sus organizaciones certificadas en LATAM, analizando las encuestas de más de 1 millón de colaboradores en la región y evaluando los factores clave que distinguen a un Great Place To Work® For All™.

«Creemos firmemente que cuando las mujeres prosperan, toda la comunidad prospera. Esta distinción es

testimonio del esfuerzo colectivo de nuestro equipo, reafirmando nuestros valores organizacionales que nos inspira a seguir construyendo un espacio seguro, justo y lleno de oportunidades para todos y todas”, expresó Nohelia Guarchaj, de Puente de Amistad.

