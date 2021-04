Qatar promueve la igualdad de género en el deporte

A poco tiempo para que se conozcan las selecciones masculinas clasificadas para el mundial de la FIFA del año 2022, el organismo olímpico de Qatar anunció el domingo que se someterá a una revisión integral para promover la igualdad de género y el progreso en el deporte.

El Comité Olímpico de Qatar (QOC) dijo que lanzará una revisión integral de la igualdad de género para mejorar y promover el progreso en el deporte de Qatar, como parte de su estrategia a largo plazo para promover la igualdad de acceso.

La Revisión de Igualdad de Género evaluará el progreso en cinco áreas de enfoque de los objetivos de Igualdad e Inclusión de Género del Comité Olímpico Internacional para 2021-2024. Esto incluye participación, liderazgo, deporte seguro, representación y asignación de recursos.

Los resultados de la revisión se utilizarán luego para desarrollar una Política de Igualdad de Género única en su tipo en el deporte de Qatar, no solo dentro del organismo olímpico del país, sino también dentro de las Federaciones Nacionales de Qatar.

“Antes de que podamos mejorar, debemos identificar nuestras deficiencias para poder desarrollar políticas y programas a medida para abordarlas”, dijo la directora de marketing y comunicaciones de QOC, Sheikha Asma al-Thani.

“En el deporte, como en la sociedad, somos más fuertes cuando aceptamos la variedad de perspectivas, conocimientos y experiencias de mujeres y hombres”, agregó.

En colaboración con el Comité de Deporte Femenino de Qatar, la QOC ha logrado avances significativos en la participación de las mujeres en el deporte y la administración deportiva.

Las atletas qataríes han competido en todos los Juegos Olímpicos desde Londres 2012 y dentro de la propia QOC, más del 37% de los empleados son mujeres.

El organismo se esfuerza por garantizar la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres en los deportes, ya sea como atletas, entrenadores, oficiales o administradores, dijo.

Y es que este es un tema, no solamente de Qatar como nación, sino también a nivel global, puesto que incluso en El Salvador, que no se considera un país misógino, machista y que busca siempre generar igualdad de condiciones, el pasado fin de semana se supo de la sanción a 17 jugadores de fútbol de C.D Águila, ya que habían decidido no jugar un encuentro, debido a las malas y precarias condiciones de trabajo.