Realizan conversatorio sobre mitos y estigmas del acceso a la educación inclusiva para personas con Trastorno del Espectro Autista en la UES

Con la finalidad de fortalecer los esfuerzos de inclusión a estudiantes con discapacidad en el acceso a la educación, la Universidad de El Salvador a través de la Unidad de Atención al Estudiante con Discapacidad realizó el conversatorio “Mitos y estigmas de acceso a la educación inclusiva de personas con Trastorno del Espectro Autista.



El objetivo del conversatorio era despejar aquellos mitos que la población tiene sobre el comportamiento de una persona autista, y como esto puede afectar en su desempeño en los procesos de formación académica.



“La labor nuestra como autoridades en este sentido es ir buscando transformar estas condiciones para que nuestras instalaciones sean más amigables a las necesidades que los estudiantes presenten según su condición” expresó el Vicerrector Académico de la UES Raúl Azcúnaga en su intervención.



Para eliminar las barreras de exclusión que restringen el acceso a la educación para las personas con discapacidad, es importante que los padres de estudiantes en esta condición se involucren de lleno en su respectivo proceso académico.



Para la Doctora Natacha Galabek “hay que saber, conocer las necesidades básicas de estos estudiantes. Para el caso en Paraguay, ningún colegio te puede decir; un niño con “X” discapacidad no está permitido en estas instalaciones. Eso es motivo de demanda”

La falta de una planificación para la atención de las necesidades que presenta una persona con discapacidad en los procesos académicos hace que la sociedad en muchos casos decida aislarla.



El Licenciado David Argueta quien es psicólogo y además es parte de la población autista; “Existen tantos mitos sobre el autismo, pero debe saberse que el autismo no es una enfermedad porque el autismo no te incapacita. Esta condición no te impide llevar una vida cotidiana”



Los panelistas coincidieron en la necesidad de realizar ajustes en la currícula educativa de los distintos países de Latinoamérica, a fin de que la discapacidad no sea un motivo de justificación para negar el acceso a que una persona se incorpore al sistema educativo por motivo de discapacidad.



La Universidad de El Salvador se encuentra en el proceso de admisión para el año 2022, y los estudiantes que aspiran a ingresar a la UES deben someterse a la prueba de conocimientos generales el próximo 9 y 10 de octubre.

