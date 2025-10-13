Recapturan a Black Demon, uno de los 20 pandilleros que escaparon de Fraijanes 2

Día a Día News

Guatemala–Durante la madrugada de este 13 de octubre, la Policía Nacional Civil (PNC) volvió a aprehender a Byron Eduardo Fajardo Revolorio, alias Black Demon, en la colonia Linda Vista, Pueblo Nuevo Viñas, Santa Rosa. La captura se realizó en coordinación con la Subdirección de Investigación Criminal y la División Nacional contra el Desarrollo Criminal de las Pandillas (Dipanda).

Fajardo Revolorio es identificado como cabecilla de la clica Latin Family, del Barrio 18. Según las autoridades, esta estructura delictiva opera principalmente en San Miguel Petapa y la zona 21 de la ciudad de Guatemala. La captura se da luego de que Black Demon formara parte del grupo de 20 pandilleros que escapó del centro carcelario Fraijanes 2, según reportó el director del Sistema Penitenciario el pasado 12 de octubre.

Durante el operativo, la PNC detuvo también a dos presuntos pandilleros que estaban a cargo de proteger a Fajardo Revolorio. Las autoridades incautaron un arma de fuego con dos tolvas, 40 municiones y bolsas que contenían posible droga. El sistema de solvencias confirmó que la pistola había sido reportada como robada en mayo de 2025, del interior de un vehículo en la avenida Petapa.

La presidenta en funciones, Karin Herrera, reiteró la necesidad de que la investigación sobre la fuga permita esclarecer responsabilidades, y aseguró que medidas como esta no deben repetirse. Por su parte, el ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, informó que los 45,000 agentes de la PNC continúan participando en la recaptura de los prófugos.

Black Demon estaba en prisión desde 2004 por delitos de asesinato, extorsión, promoción y estímulo del delito, y robo agravado, con una condena de 180 años. Además, registra 13 antecedentes entre 2001 y 2004 por delitos como posesión y distribución de drogas, faltas contra las personas, portación ilegal de armas blancas, robo y tráfico ilícito.

Entre 2010 y 2013, Fajardo Revolorio fue señalado como responsable de 133 muertes y 45 atentados, por los cuales el Ministerio Público solicitó penas de hasta 50 años por cada homicidio y 16 años con ocho meses por cada atentado. En el mismo caso fueron imputados otros cabecillas del Barrio 18, como Ildo Dupié Ochoa Mejía, alias El Lobo, y Rudy Augusto Ortiz Morales, alias El Smoking.

La recaptura de Black Demon se produce en el marco de la investigación iniciada por la fuga de Fraijanes 2, un incidente catalogado como sistemático por las autoridades y que ha generado seguimiento de organismos nacionales e internacionales. La PNC continúa operativos en distintas zonas del país para ubicar a los restantes reos prófugos.

en el que fue recapturado Byron Eduardo Fajardo Revolorio, de 40 años, alias "Black Demon" junto a Julio Geovany Farias Figueroa, de 26 años y Vilma Janenneth Fajardo Revolorio, de 44 años. pic.twitter.com/2MRzduKisI — PNC de Guatemala (@PNCdeGuatemala) October 13, 2025

Compartir esta nota