Recién graduada visita el campo santo con título en mano para festejar su triunfo con su madre

Redacción por: Verónica Medrano

“Cuando comenzamos este sueño fue juntas y juntas lo terminamos. Gracias Mamá por darme lo Mejor. Te amo”, dice la publicación de la joven recién graduada.

Mariela Merari Merino Reyes una joven de 25 años, originaria de Santa Rosa de Lima, del departamento de La Unión, la menor de 5 hermanos e hija de obreros de oficio, y una joven con un camino difícil para poder lograr su meta de ser profesional y a su vez acompañar a su madre durante su enfermedad.

Su madre deseaba con todo su corazón ver a su hija como graduada como docente, y ella eligió estudiar en la Universidad de Oriente, UNIVO para convertirse en maestra de inglés.

Cuando recién tenía 3 meses de cursar la licenciatura en idioma inglés, su madre fue diagnosticada con una enfermedad que deterioraba su vida su vida poco a poco; para ayudar a aliviar su enfermedad necesitaban comprar medicamentos que consumían la mayoría de sus ingresos, además de constantes viajes al hospital.

Tanto sus hermanos mayores como su padre, trataban de solventar los costos de los medicamentos de su progenitora y aportar dinero para que ella mantuviera sus estudios, pero el dinero en su situación era escaso, y al cumplirse los 6 meses de la noticia de la enfermedad de su madre, decidió comenzar un pequeño negocio en Facebook, en el que comercializaba detalles florales adornados con globos, y organización de eventos.

Los pagos que obtenía de su negocio los comenzó a utilizar para ayudar a su familia a costear los medicamentos de su madre, cubrir el gasto de sus estudios y transporte.

Aunque en un inicio pensó en desertar de la universidad para trabajar y ayudar con los gastos de medicamentos y su hogar, su madre no lo consintió y le pidió que siguiera con sus estudios, “Mi mamá decía: “No quiero morirme sin verla graduada”, trascurrieron los años y cada vez que mi mamá era ingresada en el hospital solo pensaba, que Dios me la prestara más tiempo, hasta que llegara el día, “yo le pedía a Dios que no fuera la última vez que la ingresar” expresó Mariela.

Fueron muchas las ocasiones en las que se quedaba acompañando y cuidando a su madre en el hospital, mientras estudiaba y hacia tareas.

A pesar de batallar casi cuatro años con su enfermedad, su madre falleció en junio de 2019, y como una forma de homenajear su constante apoyo y que, a pesar de todo, ella estuviera en un momento tan importante de su vida, el 4 de mayo de 2021, día en que finalmente se graduó, Mariela junto a su padre decidieron ir a celebrar la finalización de sus estudios en el campo santo donde descansaban los restos de su difunta madre, como muestra de que lo que comenzaron juntas lo terminaron juntas.