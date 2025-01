Recomendaciones a inmigrantes residentes en EEUU en caso de redadas y detenciones 

Por : Lic. Fernando Castro Molina / Analista migratorio guatemalteco

Es lamentable que los gobiernos no hagan campañas informativas de orientación a sus connacionales, residentes en Estados Unidos, ante la amenaza de redadas y deportaciones masivas anunciadas a realizarse próximamente en dicho país.

Por lo que a continuación, doy una serie de recomendaciones en forma GRATUITA, no es un consejo legal, se advierte, debe consultar abogado migratorio, y puede considerar efectuar las acciones que pueden realizar en caso de redadas, capturas o que autoridades lleguen a su hogar.

Esperando sean de utilidad, compartan con otros inmigrantes de cualquier nacionalidad y las tengan presentes.

ELABORAR UN PLAN DE EMERGENCIA FAMILIAR

Como inmigrante en situación irregular, debe tener preparado un PLAN DE EMERGENCIA a realizar por los miembros de su familia, saber que deben realizar, en caso sea detenido por autoridades en Estados Unidos.

Dentro del plan debe tener las partidas de nacimiento de padres, así como de los hijos y si tiene doble nacionalidad, también.

Debe memorizar los números de teléfono de su familia y del abogado migratorio, también debe tener un documento de CUSTODIA TEMPORAL DE SUS HIJOS MENORES, dejando a cargo de persona de toda confianza, que sea residente o ciudadano americano, para la protección de los menores. Dejarlos a cargo de otro inmigrante en situación irregular, corren serio peligro, se advierte.

Listado de correos electrónicos de familiares en su país de origen, dirección y teléfonos.

Una tarjeta adicional de retiros bancarios, para que en caso de capturas, puedan sacar dinero otros miembros de la familia.

¿Qué hacer si un agente de ICE o autoridades, le hacen preguntas sobre su estatus migratorio en Estados Unidos?

•Se le recomienda lo siguiente: El inmigrante debe mantener la calma, no hacer movimientos bruscos, no discutir, así como no resistirse o poner una situación difícil ante la autoridad. Debe mantener las manos visibles y libres de objetos.

•No introduzca sus manos dentro de las bolsas, para evitar crean que pueda sacar un objeto peligroso, comprenda, tenga sus manos a la vista.

•El inmigrante, no debe presentar documentos falsos, agravará la situación.

No debe responder a las preguntas que le hagan las autoridades, tiene el derecho de permanecer callado. La Constitución de Estados Unidos le ampara guardar silencio.

•No debe responder a las autoridades, sobre el estatus migratorio en el que se encuentra en Estados Unidos.

•No discuta con las autoridades, lo que diga puede ser usado en su contra en una corte de Estados Unidos.

Documentos de inmigración:

Si es mayor de 18 años y tiene documentos legales de Estados Unidos, que no sean falsos, debe llevarlos siempre con usted en todo momento.

Reitero que si no tiene documentos para permanecer en Estados Unidos, diga que permanecerá en silencio y que desea hablar con un abogado migratorio antes de responder.

No firme ningún documento sin consultar a un abogado migratorio.

EN EL CASO QUE SEA DETENIDO POR AUTORIDADES CUANDO MANEJA SU CARRO SE RECOMIENDA:

•Debe proporcionar su licencia de conducir que sea legal, así como el registro y seguro del carro, si se le solicita por la autoridad.

•No maneje un carro con problemas legales.

•No está obligado en ningún momento, a responder preguntas que le hagan las autoridades, menos de su estatus migratorio o de quienes le acompañan y su estatus.

•Usted tiene el derecho de negarse a permitir que las autoridades realicen el registro de su carro, sin tener una causa probable o una orden de juez competente, firmada y sellada.

SI LAS AUTORIDADES MIGRATORIAS LLEGAN A SU HOGAR, SE RECOMIENDA:

•En su casa, debe mantener la puerta cerrada si llegan las autoridades a realizar registro.

•No debe permitir el ingreso a su casa de agentes de autoridades, agentes policiales o de ICE, sin tener una orden firmada por parte de juez y sellada.

•Debe solicitar ver la orden que llevan y que se la pasen debajo de la puerta o a través de una ventana.

•Se reitera que no debe firmar ningún documento que le presenten las autoridades, sin tener un abogado migratorio presente.

SI NECESITAS DE APOYO LEGAL MIGRATORIO

Puede buscarlo en las organizaciones pro inmigrantes estadounidenses, abogados locales pro bono.

SI USTED ES ARRESTADO, LE SUGIERO SEGUIR ESTAS RECOMENDACIONES :

Si fuera detenido por las autoridades, usted tiene derecho a tener un abogado migratorio. El gobierno de Estados Unidos, puede asignarle un abogado de oficio. O usted, debe contar con uno que pueda apoyarlo y orientarlo.

Memorice el número de celular de su abogado para avisarle. Se advierte que en casos de inmigración, podrá realizar la consulta con un abogado migratorio, pero se advierte que el gobierno de Estados Unidos, no está obligado a proporcionarle uno.

Usted puede solicitar que le proporcionen un listado de servicios de abogados migratorios GRATUITOS o de bajo costo.

Es preferible contar con un abogado migratorio antes que suceda una detención y haberle presentado su caso y el de su núcleo familiar y la posibilidad de poder obtener algún beneficio.

Derecho a solicitar comunicarse con su consulado:

En el caso de ser detenido por autoridades o por agentes de ICE, tiene el derecho a poder comunicarse con las autoridades consulares de su país, para que le brinden asistencia.

También tiene el derecho a solicitar que un oficial realice la notificación a su

consulado de su detención.

Solicite poder hablar con su abogado migratorio, estando seguro que tiene autorización para ejercer.

