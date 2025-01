Recomiendan cambiar los esquemas mentales que estancan a las personas en su camino al éxito

“Millones hemos sido entrenados para pensar dentro de un molde, pero la vida no es un molde, sino un mar, y solo aquellos que saben nadar ante cualquier corriente, triunfan”, afirma la experta.

A propósito del nuevo año 2025, la autora y conferencista Lisbeth F.G anima a cambiar los esquemas mentales que estancan a las personas, sin que apenas puedan darse cuenta.

“Nos pasamos la vida siendo programados por nuestra familia, amigos, por colegas, sistemas, opiniones colectivas, costumbres, pero, a medida que vamos teniendo nuestras propias experiencias de vida, es inevitable cuestionarnos si la programación que hemos recibido es la correcta”, explica la experta en liderazgo y mentoría.

A pesar de ello, añade, desprendernos irracionalmente de todo lo que la vida, la tradición, y la familia nos han enseñado, es erróneo.

“Soy un ejemplo de lo que significa utilizar motivos culturales y religiosos para forzar algo. No soy la única que fue programada así. Millones hemos sido entrenados para pensar dentro de un molde, pero la vida no es un molde, sino un mar, y solo aquellos que saben nadar ante cualquier corriente, triunfan”, afirma.

Por eso, de cara al nuevo año, Lisbeth F.G. invita a reflexionar con las siguientes declaraciones, que “ayudarán a encontrar un norte y comprobar si los motivos que conforman tu esquema mental son saludables o no”:

1- No fuerces un matrimonio con tal de tener a la pareja “amarrada” a ti. Tampoco te sientas forzado a ir al altar, solo porque la iglesia o tu familia quiere verte casado. El casamiento no te dará automáticamente un matrimonio, ni tampoco garantizará la durabilidad de la relación. Cualquier intento de forzar la unión para complacer a tu ego o a terceros, con el tiempo te hará sentir muy frustrado.

2- No critiques o ridiculices a otros, pues esto solo revela tus faltas internas. Muchas veces hacemos sentir mal a otros porque hay algo que está mal dentro de nosotros mismos. Hay hombres que constantemente atacan a las mujeres que no se cubren el cuerpo de pies a cabeza, sin darse cuenta que eso solo revela su propia lascivia. Así como hay mujeres que hacen sentir mal a otras si engordan o adelgazan. En el fondo, lo hacen porque no tienen autoestima suficiente para aceptar su físico. En vez de caer constantemente en estas prácticas, intenta utilizarlas como un espejo. Cada vez que pienses en ridiculizar a alguien, busca la raíz del sentimiento que está detonando incomodidad en ti, y trabájalo.

3- No te aproveches del éxito de otros para conseguir estatus y reconocimientos. Todos tenemos un diseño distinto, y a veces mientras más único es tu diseño, más cuesta llegar a tu cima. Pero ten la certeza de que si estás haciendo el trabajo, tu momento va a llegar.

4- No formes una relación solo para probarle a la gente que no eres el “solterón” del grupo. En cambio, haz que tu relación contigo mismo sea tan atractiva como la de la mejor power-couple. Si te enfocas en tu crecimiento integral, en lograr tus metas y en aceptar nuevas oportunidades, las personas verán que tu vida está tan completa que no necesita de alguien más para llenarla. La persona que venga, será un complemento, no un relleno.

5- No utilices el nombre de Dios para promover una cosmovisión personal. La naturaleza de Dios trasciende muchas creencias, tradiciones, e incluso ideologías. Su esencia es el amor, y su trato es personal con cada uno de nosotros. A veces, el Dios que nos enseñaron no es el Dios que Él realmente es. Establece una conexión personal con Él invitándole a que sea parte de cada plan que tienes para tu vida este 2025, y verás cómo tu vida cambiará en todo aspecto.

“Podemos mantener una mentalidad saludable si analizamos los motivos ante cualquier decisión. Los motivos tienen más peso que la acción en sí, pues la acción es neutra, pero los motivos no. Los motivos cargan energía, ya sea pura o contaminada. Y aunque la acción en sí sea ‘correcta’, si el motivo detrás de la acción es incorrecto, todo terminará en caos”, aclaró Lisbeth F.G.

Para la coach y escritora, la espiritualidad es una parte integral de su vida, ya que todo lo que hace está relacionado con su fe, de manera directa o indirecta. “Mi relación con Dios se ha salido del molde religioso y el papel que juega actualmente en mi vida es pleno, sano y trascendental”, apunta.

Su mensaje principal es de transformación personal y crecimiento espiritual a través del verdadero conocimiento de Dios, e inspirar a las personas a hacer cambios desde el exterior (cómo se ven) hacia el interior (quiénes son y cómo se proyectan).

Lisbeth estudió Diseño de Interiores en la Universidad de Miami y Teología en el Seminario Bautista de Nueva Orleans. Ha dirigido proyectos para empresas como Christian Dior, Bottega Veneta, Disney, Starbucks, Mango, Puma y Macy’s, entre muchas otras. Es autora del libro “El lado Oculto de la Transformación”.

