Violencia en San Pedro Sacatepéquez deja un fallecido, heridos y suspensión de clase

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Guatemala–Un hecho armado registrado la tarde del lunes 6 de abril en la ruta hacia San Pedro Sacatepéquez dejó una persona fallecida, varios heridos y provocó la suspensión de clases en todo el municipio como medida preventiva.

De acuerdo con reportes de cuerpos de socorro, el ataque ocurrió en el kilómetro 20.5, en el cantón Las Limas, aldea Vista Hermosa. En el lugar murió un hombre de aproximadamente 30 años, quien presentaba múltiples impactos de bala. Además, un segundo lesionado de unos 25 años recibió atención prehospitalaria por herida de arma de fuego.

Otros cuatro heridos fueron trasladados a distintos centros asistenciales con apoyo de unidades de emergencia.

El incidente derivó en un enfrentamiento entre civiles armados y agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), lo que obligó al cierre temporal de la vía y generó complicaciones en la circulación vehicular en la zona.

La PNC informó sobre la captura de tres presuntos implicados y confirmó que varios agentes resultaron heridos durante el intercambio de disparos.

Tras lo ocurrido, la municipalidad emitió un comunicado en el que instó a la población a mantener la calma, resguardarse en sus viviendas y atender únicamente la información oficial.

Como medida preventiva, las autoridades educativas suspendieron las clases este martes 7 de abril en todos los centros escolares del municipio —públicos, privados y por cooperativa— con el objetivo de proteger a la comunidad educativa.

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