Vientos dejan 30 árboles caídos y 10 incendios forestales, según Protección Civil

ElSalvador–Las fuertes ráfagas de viento que azotaron el territorio salvadoreño en los últimos días provocaron diversas emergencias a nivel nacional, dejando 30 árboles caídos, siete viviendas dañadas, 17 calles obstruidas, dos postes derribados y al menos 10 incendios forestales, según el informe de la Dirección General de Protección Civil.

El director de la institución, Luis Amaya, explicó que uno de los incidentes más relevantes ocurrió en el occidente del país, donde la caída de un pino sobre un vehículo dejó dos personas lesionadas. Las víctimas fueron atendidas por el Sistema de Emergencias Médicas (SEM) y se encuentran en recuperación.

“En 30 puntos del país se han atendido incidentes relacionados con árboles caídos”, detalló Amaya, quien precisó que las viviendas afectadas presentan daños parciales, sin colapsos estructurales.

También aclaró que el fallecimiento de una persona que cortaba un árbol el miércoles no está vinculado con los vientos recientes y no se incluye en el balance de emergencias.

Respecto a los incendios forestales, Amaya indicó que los siniestros registrados fueron de magnitud considerable, aunque no tan críticos como en años anteriores. Los casos más recientes ocurrieron en Santa Ana, Usulután, Ahuachapán y Chalatenango.

El funcionario sostuvo que “la mano humana es responsable del 100 % de los incendios”, debido a que muchos inician con la quema de basura o maleza y se extienden hasta zonas forestales o estructuras habitadas.

El Cuerpo de Bomberos atendió los incendios de manera oportuna, evitando su expansión.

El Ministerio de Medio Ambiente informó que la influencia de los Vientos Nortes ha disminuido, con velocidades de entre 10 y 25 kilómetros por hora y ráfagas ocasionales de hasta 35 km/h, esperadas para este jueves.

