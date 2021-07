Regresa Halloween Time a Disneyland Resort con experiencias de terror divertidas

Halloween Time en el Disneyland Resort regresa el próximo 3 de septiembre al 31 de octubre, con experiencias terror divertidas para los visitantes de todas las edades, con la magia de Halloween por Disneyland Park y Disney California Adventure Park.

Desde atracciones que son transformadas por Halloween como: Haunted Mansion Holiday y Guardians of the Galaxy, Monsters After Dark, personajes y villanos favoritos de Disney, Mickey Mouse Jack, antern entre otros, estarán en Disneyland Resort.

Asimismo, en Downtown Disney District del 9 de septiembre al 31 de octubre se suma al espíritu de la celebración con decoración, delicias de temporada y un nuevo evento temático de Halloween “Pluto’s Pumpkin Pursuit”.

También, la Plaza de la Familia se suma a la diversión con una celebración por tiempo limitado, en la tradición del Día de los Muertos en Disney California Adventure.

Además, los visitantes podrán descubrir Disney California Adventure, con opciones exclusivas que incluyen pasajes de truco o trato temáticos, el desfile “Frightfully Fun Parade”, Villains Grove en el Redwood Creek Challenge Trail, el espectáculo “Mickey’s Trick & Treat” y mucho más.

Fuente: Disneyland Park

