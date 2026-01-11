Regresan con victorias

El equipo de Soyapango venció a Agabeisi (La Libertad) para pasar a comandar la tabla clasificatoria, mientras la novena de Bengoa-Zacamil se impuso a Santa Ana, en la reanudación del Campeonato Nacional Juvenil tras el receso decembrino.

Los chicos de La Ciudad Industrial festejaron a lo grande en el diamante del Parque Saturnino Bengoa al remontar el marcador e imponerse 8 carreras por 4 a Agabeisi (La Libertad), triunfo que los catapulta a la cima de la tabla; mientras la novena combinada de Bengoa-Zacamil ganó gracias a una buena ofensiva tras imponerse 13 rayitas por 5.

A primera hora de este sábado, el derecho Carlos Salazar de Bengoa-Zacamil abrió y trabajó de menos a más en labor de 5.1 innings, para guiar el triunfo de su equipo, que los respaldó con nueve hits y 13 carreras.

El capítulo más productivo para el combinado capitalino fue el sexto episodio al combinar imparables consecutivos de Aldo López y Iker Villalta, error en la conexión de Miguel Rivas y sencillo remolcador de par de rayitas de Mayco Ortiz. Boleto con las bases llenas a Camilo Navidad trajo otra, mientras que un par de wild pitch y un pasbol completaron el racimo de la entrada.

Carlos Salazar se llevó la victoria, mientras Víctor Campos cargó con el revés. “Gracias a Dios que nos salió todo y al equipo que respondió. Costó un poco debido a los días festivos sin entrenar, pero cuando ya los chicos se pusieron a tono, el juego tomó un rumbo favorable para nosotros”, comentó Salazar.

A la ofensiva destacaron Eduardo Aguilera por los ganadores, al irse de 4-2, mientras José Mártínez también duplicó en cuatro turnos por los santanecos

A segunda hora, el equipo de Soyapango tuvo una reacción explosiva para revertir una desventaja de 3 carreras por 1 y terminar venciendo 8 carreras por 4 a Agabeisi (La Libertad).

César Castillo abrió por los ganadores, aunque debió dar paso temprano a sus compañeros del bullpen. Daniel Urbina se llevó la victoria, mientras Sergio Solorzano cayó derrotado. Samuel Avilés abrió por las ardillas,. mostrando una gran velocidad en su recta, aunque no pudo completar las cinco entradas debido a que perdió la zona de strike.

José Teodoro López fue el más destacado a la ofensiva al ligar de de 3-3, con anotada y remolcada.

Con los resultados, Soyapango pasa a comandar la tabla clasificatoria con récord de 6-4; Agabeisi (La Libertad) le sigue de cerca con 5-4; mientras Bengoa-Zacamil es tercero con 4-3 y Santa Ana tiene 2-5.

Sábado 10 de enero de 2026.

Parque Saturnino Bengoa

Equipo C H E Bengoa-Zacamil 13 9 1 Santa Ana 5 4 3

Pitcher ganador: Carlos Salazar

Pitcher perdedor: Víctor Campos

Sábado 10 de enero de 2026.

Parque Saturnino Bengoa

Equipo C H E Agabeisi (La Libertad) 4 5 3 Soyapango 8 4 4

Pitcher ganador: Daniel Urbina

Pitcher perdedor: Sergio Solorzano

