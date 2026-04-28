Condenan a 12 integrantes de barra de Alianza tras disturbios en San Juan Opico

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ElSalvador–El Juzgado de Instrucción de San Juan Opico, en La Libertad Centro, condenó a 12 hombres vinculados a la barra del Alianza Fútbol Club por el delito de desórdenes públicos agravados, luego de que los imputados admitieran su responsabilidad mediante un procedimiento abreviado.

Como parte del fallo, el tribunal impuso una pena de dos años de prisión, la cual fue sustituida por trabajo de utilidad pública. Debido a esta medida, se ordenó la libertad de los condenados, quienes deberán cumplir labores comunitarias bajo supervisión del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria de Santa Tecla.

De acuerdo con la investigación fiscal, los hechos ocurrieron el 25 de octubre de 2025 en el paso a desnivel del desvío de San Juan Opico, donde se registró un altercado entre aficionados. Durante el incidente, un autobús que transportaba seguidores del Club Deportivo FAS fue atacado con objetos como botellas y piedras, lo que provocó daños materiales y personas lesionadas.

Por los delitos de lesiones y daños agravados, los involucrados ya habían alcanzado una conciliación previa con las víctimas, mediante el pago de indemnizaciones económicas.

Las autoridades judiciales informaron que dos personas adicionales, vinculadas al mismo caso, enfrentarán una audiencia programada para el 4 de mayo de 2026, en la que se determinará su situación jurídica.

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