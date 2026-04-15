Autoridades decomisan celulares y televisores en cárcel de mujeres de Fraijanes

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Guatemala–Un operativo conjunto entre el Ejército y la Policía Nacional Civil (PNC) de Guatemala permitió el decomiso de diversos objetos prohibidos dentro del Centro de Orientación Femenino (COF), ubicado en el municipio de Fraijanes.

La intervención, realizada el pasado domingo, tuvo como objetivo reforzar el control interno del recinto penitenciario y prevenir actividades ilícitas dentro del penal. Durante la requisa, las autoridades también registraron a las privadas de libertad en busca de artículos no permitidos.

De acuerdo con el informe oficial, entre los objetos incautados figuran 29 teléfonos celulares, memorias USB y microSD, así como tarjetas SIM. Además, se retiraron 14 televisores, equipos de sonido, bocinas con conexión Bluetooth, audífonos y reproductores portátiles de DVD.

El listado también incluye 100 objetos punzocortantes, 210 cigarrillos, 92 encendedores, siete ventiladores, un router, cables para teléfonos móviles y seis pipas utilizadas para inhalar posible droga.

Las autoridades señalaron que este tipo de operativos se realiza de forma periódica en distintos centros penitenciarios del país, donde se ha detectado el ingreso recurrente de objetos ilícitos.

Según datos de la PNC, el centro penal alberga a 1,185 mujeres privadas de libertad.

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