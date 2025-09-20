Repudio, incredulidad y hartazgo, son los resultados que arrojan las diversas mediciones para con la partidocracia tradicional salvadoreña

Lic. Carlos Huezo / Sociólogo

Nicolás Maquiavelo decía » Cuando vean al servidor pensar más en sus propios intereses que en los de ustedes, y que interiormente busca sus propios beneficios en todas las cosas, ese hombre nunca será un buen sirviente, ni jamás podrán confiar en él.»

Fueron treinta años que el sabio Pueblo Salvadoreño, genuinamente alterno con esa partidocracia nociva y corrupta, dónde pactaron la alternancia bajo la mesa, creyendo que el Pueblo Salvadoreño honesto y trabajador, jamás se enteraría.

Mientras acribillaron a más de cien mil personas y ellos facilitándoles polígonos de tiro, armas y dinero, también se repartían las porciones del pastel del erario público.

Cuando el pueblo decide, no hay quién lo detenga, afortunadamente después de ese túnel oscuro y tenebroso con la llegada del actual mandatario Bukele, resurge este nuevo El Salvador.

Con un modelo propio basado a nuestra realidad, otros países intentan replicar el innegable éxito de nuestra nación.

Por tal razón la partidocracia no encuentra el camino y desesperadamente arremete, contra el pueblo sabio, que sigue conectando con su mandatario.

«Las minorías no tienen sitio cuando la mayoría tiene dónde apoyarse.»

Sigan buscando instalar «narrativas falsas» seguirán obteniendo los mismos resultados de la última encuesta.

Avanza colosalmente, este nuevo El Salvador

