Haz que tus millas transformen vidas

Avianca invita a sus socios Lifemiles a sumarse a la campaña masiva de donación de millas para el Banco de Millas, iniciativa insignia de la compañía que canaliza la solidaridad de los viajeros frecuentes hacia aliados sociales y ambientales.

Durante este periodo, por cada milla que los socios donen a través de la página oficial de Lifemiles, Avianca donará la misma cantidad, duplicando así el impacto de la contribución de sus viajeros frecuentes. La donación mínima sugerida es de 100 millas Lifemiles y no existe un tope máximo establecido por parte de los donantes.

“Cada milla donada nos permite llevar médicos y personal especializado para atender a comunidades apartadas, transportar recursos para la protección de ecosistemas estratégicos o brindar apoyo a programas de bienestar social. Gracias a la generosidad de nuestros socios Lifemiles y al compromiso de Avianca al duplicar estas donaciones, multiplicamos el alcance y conectamos a quienes más lo necesitan con nuevas oportunidades”, afirmó Felipe Andrés Gómez Vivas, vicepresidente de Asuntos Públicos y

Sostenibilidad de Avianca.

Cabe destacar que el Banco de Millas se ha consolidado como un vehículo clave para movilizar la solidaridad de los socios Lifemiles hacia causas sociales y ambientales. En 2024, se duplicó el impacto de 2023 con 22 aliados, más de 28.500 beneficiarios y 6 millones de millas donadas. En lo corrido de 2025 se cuenta con 24 aliados, 3,4 millones de millas donadas y más de 24.000 personas impactadas en Colombia.

¿Cómo participar en la donación y qué debes tener en cuenta?

Vigencia: del 8 al 26 de septiembre de 2025.

Donación mínima: 100 millas Lifemiles

Compartir esta nota