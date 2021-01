Restaurante de comida rápida demandada por EEOC por rescindir oferta de trabajo

INDIANAPOLIS – Un solicitante con discapacidad que contrató inicialmente un restaurante de comida rápida del norte de Indiana violó la ley federal al rescindir su oferta de trabajo y no acomodarlo, según una demanda presentada por la Comisión de Igualdad de Oportunidades en el Empleo (EEOC) de EE. UU. anunció este martes 05 de enero la agencia.

Según la demanda de la EEOC, HZ Ops Holdings, Inc., que posee y opera Popeye’s en Griffith, Indiana, se negó a completar la incorporación de un empleado que contrató inicialmente. En la entrevista se le dijo al restaurante que el solicitante necesitaría un entrenador laboral presente durante la capacitación. Luego contrató a la solicitante y le entregó la documentación y el manual del empleado. Posteriormente, sin embargo, el restaurante le dijo al asesor laboral del solicitante que no podía contratar al solicitante porque le preocupaba que se lastimara a sí misma debido a su discapacidad cognitiva.

La presunta conducta por parte del franquiciado viola la Ley de Estadounidenses con Discapacidades, que prohíbe la discriminación laboral basada en la discapacidad. La EEOC afirma que las acciones de la empresa fueron intencionales y demostraron una indiferencia imprudente hacia los derechos protegidos federalmente del solicitante.

De acuerdo a la Comisión de Igualdad, presentó una demanda (EEOC v. HZ Ops Holdings, Inc., nombre de Popeye’s , Caso No. 2: 20-cv-00486-JTM-APR) en el Tribunal de Distrito de EE. UU. Para el Distrito Norte de Indiana, División de Hammond) después de intentar por primera vez llegar a un acuerdo previo al litigio a través del proceso de conciliación de la agencia. La agencia busca pagos atrasados, daños compensatorios y punitivos, y otro alivio de HZ OPS Holdings, Inc., incluida una orden judicial permanente para evitar que la empresa participe en la discriminación por discapacidad en la contratación en el futuro.

El fiscal Regional de la Oficina del Distrito de Indianápolis, Kenneth L. Bird dijo: “La ADA protege al solicitante de suposiciones basadas en la discapacidad sobre la capacidad laboral”, también explicó que “Un empleador no puede considerar reflexivamente la discapacidad de un individuo para prohibir o negar adaptaciones razonables a un solicitante calificado”.