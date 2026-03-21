Guatemala refuerza seguridad para Semana Santa 2026

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Guatemala–Autoridades guatemaltecas intensificaron la planificación del operativo de seguridad para la Cuaresma y Semana Santa 2026, con énfasis en la prevención del delito y la protección de asistentes a actividades religiosas y culturales.

El plan es coordinado por el Ministerio de Gobernación, junto al Ministerio de Cultura y Deportes y la Gobernación Departamental de Guatemala, tras una mesa de trabajo en la que se ajustaron estrategias ante el incremento de movilización de personas durante esta temporada.

En la reunión participaron el viceministro de Seguridad, Roberto Solórzano; el viceministro de Cultura, Rodrigo Carrillo; el gobernador departamental, Mauricio Bernard; así como autoridades de la Policía Nacional Civil (PNC) y del Sistema Penitenciario.

Como parte del operativo, la PNC aumentará su despliegue en recorridos procesionales y zonas de alta concentración de personas. Las acciones incluyen patrullajes, monitoreo en vías públicas y coordinación con cuerpos de socorro para responder ante emergencias.

Las autoridades también definieron medidas para el control de multitudes, identificación de puntos críticos y regulación del flujo de personas en los espacios con mayor afluencia.

Según lo expuesto en la reunión, el objetivo es anticipar riesgos y garantizar condiciones de orden y seguridad durante el desarrollo de las actividades.

El gobernador departamental destacó la importancia del trabajo conjunto entre instituciones y ciudadanía, así como la integración a los comités de seguridad para fortalecer la prevención durante la temporada.

Las autoridades coincidieron en que el operativo no solo busca resguardar a los asistentes, sino también asegurar el desarrollo ordenado de las tradiciones religiosas y culturales que caracterizan la Semana Santa en Guatemala.

El plan se ejecutará bajo un enfoque de coordinación interinstitucional, con el fin de brindar confianza a la población durante una de las épocas con mayor afluencia de visitantes en el país.

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