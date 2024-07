Rinden tributo a Héctor Lavoe con “El Todopoderoso”

Dos voces de orquestas legendarias se juntaron para interpretar el icónico tema de Héctor Lavoe, “El Todopoderoso”. Se trata de Christopher Rey, quien perteneció a Salserín, y Néstor Rivero, exparticipante de los Adolescentes.

Los cantantes se unieron en 2018 en Perú donde coincidieron durante la gira que cada uno tenía en el país sudamericano. Así lo contó el ex Salserín en una reciente entrevista.

“Coincidimos en el estudio grabando junto al productor peruano Dennis León y allí fluyo todo”, relató.

Además, Christopher Rey reveló el motivo por el cual el lanzamiento se llevó a cabo este 5 de julio, varios años después de haber grabado el tema.

“El tiempo de Dios es perfecto definitivamente y no tengo duda de ello, ese es un EP de 7 temas ya grabados y listo para salir pero que les he dado su tiempo, no soy de andar corriendo por mostrar, me disfruto cada paso, cada decisión, sin importar los tiempos no hay que dejar de trabajar”, explicó el salsero.

Asimismo, el intérprete habló de las personas que formaron parte del proceso de grabación y cómo fue la experiencia.

“(La experiencia) fue increíble dado que no solo participamos en las voces ex integrantes de orquestas legendarias sino músicos fundadores de las mismas tales como Franco Lemus percusionista de Salserin y Davicito Gonzalez fundador de Adolescentes. Aparte, no solo grabar con Nestor como gran cantante que es, sino que es una de mis voces favoritas en la salsa actual”, dijo.

“Quién no conoce la voz de ‘Me negó’, ‘Recuerdos’, entre otras”, agregó Christopher Rey haciendo referencia a los hits musicales del Néstor Rivero.

Christopher Rey y Néstor Rivero rinde tributo a Héctor Lavoe

“El Todopoderoso” no es el primer tema de Héctor Lavoe que Christopher Rey decide interpretar, pues desde hace años ha homenajeado al legendario cantante puertorriqueño al ponerle su voz a los éxitos del boricua. Así quiso hacerlo nuevamente y esta vez junto a Néstor Rivero.

“Eso de hacer la música de Lavoe no viene de ahorita, ya tengo varios años en eso. De por sí en 2018 lancé el primer corte de ese EP que fué el tema Juana Peña a dúo con Renzo Padilla uno de los mejores soneros en este momento, tema que me abrió las puertas en el mercado Peruano, plaza imprescindible para los salseros actualmente”, recordó el cantante.

La idea de Christopher Rey es seguir enalteciendo el género de la salsa y espera hacerlo una vez más con “El Todopoderoso”.

“Deseo que la gente disfrute de un material hecho con mucho cariño y poder seguir enarbolando la bandera de la salsa’, finalizó.

