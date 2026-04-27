RNPN extiende horario este lunes en duicentros por cierre para actualizar DU

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ElSalvador–El Registro Nacional de las Personas Naturales (RNPN) anunció la ampliación de horarios en distintos duicentros del país este lunes 27 de abril, último día habilitado para que los salvadoreños actualicen la dirección en su Documento Único de Identidad (DUI), requisito clave para la conformación del padrón electoral de las elecciones generales de 2027.

La institución informó que varias sedes atenderán en horario extendido de 8:00 de la mañana a 10:00 de la noche. Entre estas se encuentran los duicentros de Ahuachapán, Apopa, Zacatecoluca, Usulután, Cojutepeque, Soyapango, Sonsonate, Sensuntepeque, La Unión y Lourdes.

En el mismo rango de atención operarán las oficinas de Mejicanos, San Vicente, Chalatenango, San Francisco Gotera y Plaza Mundo Soyapango.

Por su parte, los duicentros ubicados en Galerías, San Miguel, Santa Tecla y Santa Ana funcionarán hasta la medianoche, desde las 8:00 de la mañana hasta las 12:00 de la noche.

El RNPN reiteró que el trámite de actualización de dirección requiere la emisión de un nuevo DUI, con un costo de $10.31.

Las autoridades hicieron el llamado a la población a realizar el proceso dentro del plazo establecido, ya que este cierre define la información que será utilizada en el padrón electoral para los comicios de 2027.

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