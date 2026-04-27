Suben combustibles en El Salvador: gasolina y diésel aumentan $0.07 desde este martes

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ElSalvador–El Salvador registrará un nuevo incremento en los precios de los combustibles a partir del martes 28 de abril, según informó la Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas (DGEHM). El ajuste será de $0.07 por galón para gasolina superior, regular y diésel en todo el país.

Este aumento corresponde al quinto ajuste al alza desde el inicio del conflicto entre Estados Unidos e Irán, una situación que continúa impactando los mercados internacionales de hidrocarburos.

Nuevos precios de referencia

Con el incremento, los precios por galón quedan establecidos de la siguiente manera:

Gasolina superior: $4.63 en la zona central; $4.64 en occidente y oriente.

Gasolina regular: $4.30 en la zona central; $4.31 en occidente y oriente.

Diésel: $4.37 a nivel nacional.

Estas tarifas estarán vigentes hasta el 11 de mayo, cuando se prevé una nueva actualización.

Factores detrás del alza

La DGEHM indicó que las causas del incremento son externas, debido a que El Salvador no produce petróleo. Entre los principales factores se encuentran:

Tensiones en el estrecho de Ormuz, una ruta clave para el transporte de crudo.

Amenazas a la navegación en el Mar Rojo y el estrecho de Bab el-Mandeb.

Disminución en las reservas de gasolina y diésel en Estados Unidos, según reportes internacionales.

Estas condiciones generan presión en los precios globales, lo que termina reflejándose en países importadores como El Salvador.

El incremento en los combustibles comienza a trasladarse a otros sectores, especialmente en el costo del transporte y de productos básicos. Comerciantes y distribuidores ajustan precios para compensar el aumento en los gastos de traslado.

En este contexto, representantes del transporte colectivo han planteado propuestas a las autoridades, como establecer un precio tope al diésel o revisar la tarifa del pasaje. También han solicitado, en ocasiones anteriores, la reducción temporal de impuestos aplicados a los combustibles.

Actualmente, el precio del combustible en El Salvador incluye cuatro cargas impositivas: Fovial, Cotrans, Fefe e IVA.

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