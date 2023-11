Russell Westbrook abre nuevas canchas de baloncesto en el parque donde aprendió a jugar

La Fundación LA Clippers y el Departamento de Parques y Recreación del Condado de Los Ángeles celebraron la apertura de las recientemente renovadas canchas comunitarias de los Clippers en el parque Jesse Owens en el sur de Los Ángeles. Los Clippers se han comprometido a actualizar todas las canchas públicas de baloncesto. en los parques del condado de Los Ángeles, lo que eleva el número total de tribunales comunitarios de los Clippers en todo el sur de California a casi 500.

Guardia de los LA Clippers Russell Westbrook, Presidente de Operaciones Comerciales de los LA Clippers Gillian Zucker, Supervisora ​​del 2.º Distrito del Condado de Los Ángeles Holly Mitchell, Directora del Departamento de Parques y Recreación del Condado de Los Ángeles Norma Edith García González y Presidenta de la Fundación de Parques del Condado de Los Ángeles Joe Mendoza estuvo presente para celebrar.

Westbrook creció jugando baloncesto y fútbol juvenil en Jesse Owens Park, y ese mismo día él y su Why Not? La Fundación organizó allí su duodécimo sorteo anual de comidas de Acción de Gracias, distribuyendo 1000 comidas a familias necesitadas.

“Las canchas de baloncesto significan más en Los Ángeles”, explicó Zucker. “En 2018, nos pidieron que renováramos varios tribunales en toda la ciudad. Fue una petición pequeña, pero nuestro presidente Steve Ballmer no hace nada pequeño. No es así como él piensa. No es así como pensamos. Estamos aquí hoy, celebrando 500 tribunales, 117 de ellos en el condado de Los Ángeles, y observando con orgullo a las comunidades darles vida”.