Salud amplía vacunación contra VPH e incluye a mujeres hasta los 45 años

Día a Día News

ElSalvador–El Ministerio de Salud informó sobre la ampliación de la cobertura de la vacuna contra el Virus del Papiloma Humano (VPH), como parte de las acciones para fortalecer la prevención del cáncer cervicouterino en El Salvador.

Con la nueva disposición, la vacuna estará disponible para niñas y mujeres entre los 9 y 45 años, así como para niños de 9 a 11 años en todo el país.

Las autoridades detallaron que la inmunización puede realizarse en las unidades de salud en horario de 7:30 de la mañana a 3:30 de la tarde, además de los horarios extendidos habilitados por Fosalud.

La vacuna aplicada es de tipo cuadrivalente, la cual protege contra variantes del virus asociadas al desarrollo del cáncer de cuello uterino, una de las principales causas de mortalidad en mujeres.

El VPH se transmite principalmente por contacto sexual y es reconocido como el principal factor de riesgo para el desarrollo de este tipo de cáncer.

Esta vacuna forma parte del Esquema Nacional de Vacunación desde el 1 de noviembre de 2020, cuando inició su aplicación en niñas de 9 años. Desde entonces, se han impulsado campañas para ampliar la cobertura en la población objetivo.

De acuerdo con datos oficiales, en 2022 el 90 % de las niñas entre 9 y 10 años ya habían sido vacunadas contra el VPH.

Con la ampliación de los rangos de edad, las autoridades buscan incrementar la cobertura de inmunización y reducir la incidencia de enfermedades asociadas a este virus.

Compartir esta nota