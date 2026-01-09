Regreso a clases: el año escolar 2026 iniciará el 2 de febrero

Día a Día News

ElSalvador–El Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología (MINED) confirmó que el año escolar 2026 dará inicio el lunes 2 de febrero en todas las instituciones públicas del país. El calendario académico ya fue publicado oficialmente en el sitio web de la institución e incluye las fechas clave del ciclo educativo, los períodos de vacaciones y el cierre del año lectivo.

Según el documento, las escuelas del sistema público comenzaron desde el 5 de enero con las labores administrativas previas al ciclo, entre ellas la matrícula, planificación docente y adecuación de aulas. Los maestros y directores también participan en jornadas de formación y preparación académica que se extenderán hasta el 30 de enero.

El arranque del año lectivo reunirá a miles de estudiantes de educación inicial, básica y media en aulas, patios y laboratorios, con el objetivo de iniciar el nuevo ciclo sin retrasos.

Fechas destacadas del calendario escolar 2026

Vacaciones de Semana Santa:

El primer receso escolar del año será del domingo 29 de marzo al viernes 3 de abril. Las clases se reanudarán el martes 7 de abril.

Vacaciones Agostinas:

El descanso tradicional de agosto se mantendrá del 1 al 6 de ese mes. Las actividades escolares se retomarán el viernes 7.

Mes Cívico:

Septiembre volverá a ser el mes de la identidad nacional. El calendario establece el inicio del Mes Cívico el 1 de septiembre, con actividades culturales y desfiles que culminarán el 30 de ese mismo mes. El acto principal de independencia se celebrará el 15.

Evaluaciones nacionales:

El MINED confirmó que la prueba AVANZO se realizará los días 28 y 29 de octubre en su modalidad ordinaria, y el 31 de octubre y 1 de noviembre para las modalidades educativas alternas.

Cierre del año escolar:

Las actividades académicas concluirán el viernes 13 de noviembre. A partir del 16 de ese mes iniciará el proceso de matrícula para el año lectivo 2027, el cual se mantendrá abierto hasta el 30 de noviembre.

Tras la clausura, el sistema educativo entrará en fase administrativa con la entrega de notas, el registro de calificaciones en el Sistema de Información para la Gestión Educativa Salvadoreña (SIGES) y las reuniones institucionales de cierre. El receso docente comenzará el 1 de diciembre, mientras que el personal técnico y administrativo finalizará labores el 23 de ese mes.

El Ministerio de Educación mantendrá los cuatro períodos evaluativos en secundaria y tres trimestres en los niveles de educación inicial y primaria. Además, el calendario incluye jornadas de capacitación, actividades de convivencia escolar, pruebas nacionales y eventos culturales programados durante todo el año.

Las autoridades subrayan que la planificación anticipada busca garantizar un desarrollo académico ordenado y la continuidad del aprendizaje.

El calendario completo está disponible en el sitio web oficial del Ministerio de Educación.

