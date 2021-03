Santa Tecla vence a Shopping Center con 2 carreras a 1

Santa Tecla vence con 2 carreras a 1 ante el Shopping Center, en la XXVI edición de la Liga Nacional de Béisbol, en la que se disputa la Copa FESA 2021.

El lanzador venezolano Wilfredo Ramírez lanzó la ruta completa, admitió una carrera, cinco imparables, regaló dos boletos, golpeó a un oponente, y eliminó 15 contrarios.

“Gracias a Dios por este partido y a los muchachos quienes luego que me hicieron la carrera, a la hora pequeña, supieron remontar. No me enfoco mucho en los ponches, trato de hacer poco pitcheos para provocar roletazo o elevados de out, pero si llegan son bienvenidos”, dijo el lanzador Ramírez.

Con el resultado, Utec continúa en la cima de la tabla de clasificación con seis triunfos en diez juegos, seguidos por Shopping Center y Halcones en la misma casilla.

Foto: Cortesía

Para este sábado, se disputará una doble jornada en el Parque Nacional Saturnino Bengoa, en donde Santa Tecla se enfrentará contra Halcones, seguidos por Utec ante Shopping Center.

Foto: Cortesía