Preparan medidas de seguridad para proteger a las comunidades judías de Los Ángeles 

La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, y el jefe del Departamento de Policía de Los Ángeles, Jim McDonnell, anunciaron el 20 de septiembre las medidas de preparación de seguridad que la ciudad está tomando para proteger a las comunidades judías de Los Ángeles antes de las Altas Fiestas.

“Toda forma de antisemitismo es inaceptable en Los Ángeles y estamos tomando medidas para proteger a los angelinos judíos, especialmente al acercarnos a las Altas Fiestas”, declaró la alcaldesa Karen Bass . “Con el inicio de Rosh Hashaná el lunes por la noche, el Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) está tomando medidas proactivas y preventivas. Quiero agradecer al LAPD por su continuo esfuerzo y colaboración para proteger a nuestras comunidades”.

“Nuestros oficiales estarán visibles en vecindarios, sinagogas, escuelas y centros comunitarios, no solo para disuadir la delincuencia, sino también para brindar tranquilidad y colaboración”, dijo el Jefe de Policía del Departamento de Policía de Los Ángeles, Jim McDonnell. “Estamos trabajando en conjunto con el alcalde Bass, los líderes de la comunidad judía y nuestros socios de seguridad pública para mantener una mayor conciencia y preparación. El Departamento de Policía de Los Ángeles se mantiene unido con nuestras comunidades judías contra el antisemitismo y todas las formas de odio, y haremos todo lo posible para mantener segura a toda la comunidad de Los Ángeles”.

En coordinación con el alcalde Bass y los líderes de la comunidad judía, el Departamento de Policía de Los Ángeles está tomando las siguientes medidas para proteger a los angelinos judíos:

Patrullas adicionales y visibilidad alrededor de los lugares de culto judíos.

Compromiso con instituciones judías y líderes comunitarios.

Asegurarse de que los oficiales estén familiarizados con las fechas de las Altas Fiestas Judías y estén informados sobre las costumbres, tradiciones y formas de culto que se observan durante estos tiempos sagrados.

Actualización de las ubicaciones y puntos de contacto de todas las Casas de Culto Judías, instituciones, escuelas privadas y centros comunitarios.

Este verano, el alcalde Bass convocó a líderes judíos y agentes del orden en el Ayuntamiento para hablar sobre la seguridad en Los Ángeles tras los ataques antisemitas en todo el país. Una reunión reciente entre los líderes del Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) y organizaciones dedicadas a la seguridad judía es un resultado de ese esfuerzo.

Compartir esta nota