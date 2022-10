Se estrena “Evolución” de Gio Fernández

Escucha este artículo Escucha este artículo

El fenómeno de la música llanera, Gio Fernández, estrenó globalmente su álbum “Evolución” con un millón de vistas en YouTube durante las primeras semanas.

Gio Fernández



Luego de conquistar los mejores escenarios de su natal Venezuela, representando con mucho éxito a la nueva generación de artistas llaneros, Gio Fernández apuesta a la internacionalización con su primer álbum. Son ocho sencillos que representan su esencia como artista, defienden sus raíces musicales llaneras y abren paso al futuro con la fusión de géneros.



“Tengo diez años haciendo música y este momento trascendental es el resultado de trabajar por mis sueños sin desmayar. ‘Evolución’ marca un antes y un después en mi carrera. Es la consolidación de todo lo trabajado hasta ahora”, afirmó el artista.



El álbum es un recorrido musical lleno de emociones, dedicado al amor, la conquista y hasta los corazones despechados, donde el género llanero se complementa con diferentes elementos del pop, el rock, la música popular, la ranchera y la banda, que aportan una sonoridad única.



El primer sencillo promocional es “Bandidos”, compuesto por el maestro Carlos Romero. Además, en “Evolución”, el artista versiona tres hits internacionales y dos nacionales, con sello llanero y estilo fusión. Así presenta los covers de “Si me ves llorar por ti”, original de Cristian Castro; “Adiós amor”, uno de los principales éxitos de Christian Nodal; y “Yo no fui”, popularizada por Pedro Fernández. Igualmente, Gio Fernández incorpora “No me pregunten por ella” e “Ingrato corazón”.



Gio Fernández se robó el corazón de Venezuela en una multitudinaria gira por las principales ciudades, en el festival musical más grande del país, La Ruta Live, con más de 60.000 mil asistentes.

48 total views, 22 views today