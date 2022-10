Fernanda Kelly interpretará el papel principal de Frida Kahlo

Escucha este artículo Escucha este artículo

Foto de Cortesía Kelly

La actriz y ganadora de Emmys por su trabajo como presentadora, Fernanda Kelly, protagonizará el papel principal de Frida Kahlo en el estreno mundial en inglés de I Am Frida Kahlo. La obra, que anteriormente se había presentado solamente en español, se presentará en inglés por primera vez a partir del sábado 29 de octubre con funciones adicionales el domingo 30 de octubre; viernes 4 de noviembre; y el sábado 5 de noviembre. Esta será la primera representación teatral pública en el recién inaugurado Cerritos College Performing Arts Center, una instalación de vanguardia que cuenta con un teatro de 400 asientos.

I Am Frida Kahlo es una obra original escrita y dirigida por el profesor de Español de Cerritos College, Froylán Cabuto, quien comparte la historia de Frida Kahlo como nunca antes se había visto. La actuación surrealista retrata la reencarnación de Frida Kahlo quien cuenta su verdadera historia vista a través de sus ojos y representa la vida tumultuosa de la artista mundialmente famosa, a través de ocho monólogos interpretados por Kelly como Kahlo. La obra incluye danzas expresionistas que representan los recuerdos de Frida y llevarán al público a un viaje entre el mundo de los vivos y el de los muertos. La producción también presenta una orquesta en vivo y elementos de medios digitales que sumergirán a la audiencia en este viaje.

La obra muestra a una Frida Kahlo fuerte y valiente, y explora el proceso creativo a través del cual desarrolló algunas de sus obras de arte más destacadas mientras toca temas sociales y políticos actuales. I Am Frida Kahlo cuenta con la coreografía de Beatriz Eugenia Vásquez, y con música original y arreglos musicales de Otto Cifuentes.

“Tener la oportunidad de hacer I AM FRIDA KAHLO es un sueño hecho realidad para mí como actriz. He estado anhelando un papel como este durante toda mi carrera y ahora que finalmente tengo la oportunidad de dar vida a un ídolo mexicano tan icónico, me siento extremadamente honrada. Siento un inmenso sentido de responsabilidad de hacer justicia a una mujer que ha inspirado a tantas latinas como yo a vivir la vida sin disculpas y con un propósito”, comparte Fernanda Kelly.

Fernanda Kelly tiene una exitosa carrera teatral de casi 20 años. Algunos de sus créditos incluyen Are You Bringing Something From Mexico? con Off The Tracks Theatre Company y AmorEs y Ramera, con la prestigiosa Nirvana Theater Company. Sus créditos de televisión más recientes incluyen la serie dramática de Peacock, Bel Air, producida por Will Smith; el drama de acción y suspenso de FOX, 9-1-1; el drama criminal original de Amazon, Too Old To Die Young; y la comedia de Hulu, Black Jesus. Kelly también tiene una exitosa carrera de 20 años como presentadora de televisión y periodista en el mercado hispano de los Estados Unidos. Ha ganado dos premios Emmy y tres premios Telly por su trabajo como presentadora de televisión en el exitoso programa nacional matutino LAnzate, de Univision. Actualmente, Fernanda es locutora en Levántate con Ysaac Alvarez, el programa sindicalizado en K-LOVE 107.5 FM de Uforia que se ha convertido en el programa de radio matutino #1 en Los Ángeles, independientemente del idioma.

En 2019 Fernanda amplió su carrera como emprendedora en la industria de la moda. Es la fundadora y directora ejecutiva de la línea de ropa para mujeres NYTAQ y fundadora de The Medical Gown Project, una iniciativa para producir y distribuir batas médicas de EPP para proveedores médicos de primera línea durante la crisis pandémica. Como activista apasionada, ha dedicado su tiempo a alentar y dar voz a los que no tienen voz dentro de la comunidad latina y a luchar por los derechos de los inmigrantes en todo el país.

