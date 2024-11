Se gradúa 9°. promoción de mujeres electricistas

AES El Salvador junto con el Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer (ISDEMU) y la Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones (SIGET), graduaron a 103 mujeres como Técnicas Electricistas. Con esta formación, las egresadas podrán emprender o trabajar en el sector eléctrico, y, lo más importante, impulsarán una transformación auténtica en el rubro, contribuyendo a una oferta laboral más inclusiva.

Las graduadas obtuvieron conocimientos técnicos que las capacitan para realizar instalaciones eléctricas residenciales de manera confiable y segura. Además, por primera vez, tuvieron la oportunidad de recibir una especialización en Instalación y Mantenimiento de Sistemas de Aire Acondicionado, lo que amplía sus habilidades y les permite ofrecer soluciones integrales en un sector en constante evolución.

Este programa va más allá de formar técnicas electricistas, su objetivo es empoderar a las mujeres para que se conviertan en agentes de cambio en sus comunidades. Las graduadas no solo adquirieron habilidades técnicas, sino también la confianza necesaria para contribuir de manera significativa con el desarrollo económico inclusivo del país.

Ilsia Gutiérrez, una joven electricista graduada de la 9°. promoción, ha desafiado los estereotipos tradicionales, convirtiéndose en una pionera de un cambio que promete iluminar el futuro de muchas mujeres. «Muchas veces me han dicho que me voy a quemar. A la gente le resulta extraño ver a una mujer electricista. También me preguntan si le tengo miedo a la electricidad, y siempre respondo: no, no le tengo miedo, ¡me encanta mi ¡trabajo!”, comenta.

Hoy, su labor no solo la ha convertido en referente en su comunidad, sino que ha encendido una luz de inspiración en otras mujeres jóvenes. Wendy, una joven de 20 años, es su aprendiz. “La primera vez que Ilsia me llevó a trabajar y comenzó a enseñarme me gustó mucho. Yo la admiro por todos sus conocimientos y quiero llegar a ser como ella para convertirme en una mujer electricista”, expresó Wendy, quien busca incorporarse en los cursos de formación de Técnicas Electricistas del próximo año.

Una alianza para ampliar oportunidades de empleo

Además, este año, en alianza con el Proyecto Habilidades para el Empleo, de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), las participantes tuvieron la oportunidad de complementar sus habilidades y conocimientos técnicos con una especialización adicional, ya fuera en Diseño y Montaje de Sistemas Fotovoltaicos, o en Automatización para el Control de Motores Eléctricos, ampliando así la currícula para enfrentar los desafíos crecientes del mercado laboral y aumentar su competitividad.

Nueve años de inclusión económica para las salvadoreñas

Los cursos de formación técnica como electricistas dirigidos por el programa AES Mujer comenzaron hace nueve años. Desde esa fecha, se han impartido 45 cursos y 883 salvadoreñas han logrado recibir formación técnica en electricidad. Muchas de ellas han podido insertarse laboralmente en el rubro eléctrico o han emprendido exitosamente sus propias empresas de instalaciones eléctricas.

“Electric JEM” es un caso de éxito y trabajo en equipo. Un grupo de tres mujeres que se graduó en 2021, se asoció para formar su propio negocio de instalación y mantenimiento de sistemas eléctricos residenciales. A tres años de formar su emprendimiento siguen creciendo y empleando a más mujeres.

Con cada instalación eléctrica, cada panel solar o sistema de aire acondicionado que instalan, estas mujeres no solo mejoran su calidad de vida y la de sus familias, sino que construyen, juntas, un futuro energético más inclusivo para El Salvador.

