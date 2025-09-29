Se hunde el barco de los opositores pirricos y rancios en El Salvador

Por Lic. Carlos Huezo / Sociólogo

Cómo olvidar aquella frase célebre de Nietzsche » La vida es un manantial de goces ; pero dónde el canalla bebé deja envenenadas las fuentes.»

Al parecer sufren de Alzheimer y no recuerdan los últimos treinta años, veinte de arena y diez del partido cadáver corrupto del fmln.

Sin olvidar el robo de la banca, privatización, dolarizacion, saqueo etc, etc, etc.

El legado abominable de la partidocracia tradicional salvadoreña.

Los salvadoreños jamás perdonarán como fueron masacrados por el flagelo pandilleril, dónde los políticos de arena y el fmln alimentaban estos actos terroristas entregando a las pandillas millones de dólares, armas, prestando polígonos de tiro para perfeccionar, como liquidar impune y cobardemente al pueblo salvadoreño.

La llegada del mandatario Bukele, marca un hito histórico, convirtiendo al país más violento del mundo en el país más seguro del hemisferio occidental, por encima de Canadá que recientemente compartía sus datos en dicho tema, bien citaba Maquiavelo que el éxito, «no es más que la combinación de dos variables.»

Por tal razón, palpamos un pueblo agradecido con su mandatario, dónde nos devolvió la confianza, identidad y la esperanza.

Nayib Bukele, antepuso incluso su seguridad, para brindarla al país, que venía siendo masacrado impunemente por esos grupos terroristas.

Desde mi óptica el mandatario tiene claro el amor por los salvadoreños, reconociendo que existe una total reciprocidad y como bien citaba Herbert Spencer » La sociedad existe para el beneficio de sus miembros, no los miembros para beneficio de la sociedad.» Frase que el mandatario Bukele con hechos cumple a cabalidad.

Por tal razón vemos a esos opositores pirricos y rancios, como ese barco se hunde a toda prisa, pues siguen siendo repudiados por los Salvadoreños.

Max Weber lo decía, » Porque nada vale algo para una persona si no lo puede hacer con pasión.»

Lo cual sella a esta oposición inmoral, burda, miope y con cero credibilidad.

Este nuevo El Salvador, en su escencia es de todos, cuidemos lo conquistado y sigamos por la ruta correcta.

