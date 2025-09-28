Ahuachapán Sur ha mejorado la conectividad de más de 8,800 habitantes

La calle rural de tierra, fangosa e intransitable que conectaba el casco urbano del distrito de San Pedro Puxtla con cantón El Cortez, ya no es la misma; ha sido transformada en una moderna vía completamente asfaltada para beneficio de más de 8,800 habitantes en su transitar o en vehículos para abastecerse de lo necesario o transportar sus cosechas para la venta en el mercado.

El proyecto que se han hecho realidad, se denomina “mejoramiento de calle San Pedro Puxtla al distrito de Guaymanco, municipio de Ahuachapán”, el cual ha consistido en la intervención de cuatro tramos que suman más de 4.1 kilómetros.

Estos son de calle principal de San Pedro Puxtla a Guaymango, así como desde la intersección hacia el caserío El Centro, caserío Los Jiménez y caserío Dos Ceiba en los cuales se realizó la nivelación y compactación de la vía, conformación de la subbase y base y sobre esta la colocación de una base de superficie asfáltica de 7 centímetros de espesor de la mejor calidad.

Asimismo, se adicionaron obras complementarias como cordón cuneta , instalación de tuberías para obras de paso para canalización de aguas lluvias, pintura termoplástica señalización vial a lo largo de la vía que advierte al conductor de cruces, túmulos, escuela cerca, pasos peatonales y marcas viales. También se reconstruyeron varios accesos a viviendas afectadas por la obra vial. Se sumaron a estas obras muros de contención y obras de mitigación en zonas de derrumbes.

El proyecto abarcó la restauración de un puente existente, así como la construcción de 16 obras de paso mediante cajas y derramaderos que han mejorado la canalización de aguas lluvias.

Estas obras proveyeron de empleo a los habitantes de la zona con lo que se dinamizó la economía familiar, y se facilitó de mejor manera el paso de los habitantes hacia los Equipos de Salud Comunitaria Familiar (ECOSF), a los estudiantes que a diario acuden a su centro escolar en cantón El Cortez y el Centro de Bienestar Infantil (CBI).

Estos beneficiados provienen de caseríos como El Cortez, Los Ramos, Los Hernández, Los Orellana, Los Ramírez y Los Gómez, además de los cantones El Durazno, Guachipilín, La Concepción, Pululapa y Texispulgo entre otros.

Este mejoramiento vial se suma al proyecto de reconstrucción del Centro Escolar El Cortez que avanza su construcción para su próxima entrega.

