Se identificaron tres casos de Mpox del clado I en californianos

El Departamento de Salud Pública de California (CDPH) y las autoridades sanitarias locales de la ciudad de Long Beach y el condado de Los Ángeles han identificado tres casos no relacionados de clado I mpox en californianos que no informaron haber viajado recientemente fuera de Estados Unidos. Estos casos indican que se está produciendo una propagación comunitaria de persona a persona del clado I mpox en California, afectando principalmente a las comunidades de hombres homosexuales y bisexuales, y otros hombres que tienen relaciones sexuales con hombres, así como a sus redes sociales. Casos previos de clado I mpox en Estados Unidos se han asociado con viajes internacionales a zonas donde circula el clado I mpox.

Los tres casos requirieron hospitalización y se están recuperando. Los departamentos de salud locales y el CDPH están intensificando la vigilancia y el rastreo de contactos para identificar nuevos casos y prevenir una mayor transmisión. Actualmente, el riesgo para la población general sigue siendo bajo.

“Mientras seguimos monitoreando la situación, es crucial que los californianos se mantengan informados y tomen medidas preventivas, especialmente las personas con mayor probabilidad de exposición al virus de la inmunodeficiencia humana (MPOX)”, declaró la Dra. Rita Nguyen, Subdirectora de Salud Pública Estatal . “Los casos de MPOX del clado I pueden ser graves. El riesgo de enfermedad grave y hospitalización es mayor en personas con sistemas inmunitarios debilitados, por lo que es fundamental protegerse recibiendo ambas dosis de la vacuna MPOX si usted o su(s) pareja(s) sexual(es) corren riesgo de contraer MPOX”.

El CDPH continuará coordinándose con los departamentos de salud locales y con los CDC según estén disponibles durante el cierre del gobierno federal.

La viruela del mono (MPOX) es una infección causada por el virus de la viruela del mono. Existen dos tipos de MPOX: clado I y clado II. Ambos tipos causan síntomas similares y pueden prevenirse con los mismos métodos y la misma vacuna. La MPOX se transmite principalmente por contacto cercano con una persona infectada. Esto incluye:

Contacto físico íntimo, como masajes, abrazos o sexo (oral, anal o vaginal).

Contacto directo de piel con piel con la erupción, costras o fluidos corporales que tocaron las llagas

Compartir un espacio habitable o artículos personales con alguien que tiene mpox

Se transmite de una persona embarazada con mpox al feto o al bebé.

Es poco probable que el contacto casual, como el que podría tener lugar en un avión, una oficina o una tienda, propague mpox.

El clado I mpox es diferente del clado II mpox, que ha estado circulando en California y Estados Unidos desde 2022. Esta es la primera vez que se reportan casos del clado I sin antecedentes de viajes internacionales en California o Estados Unidos. Todos los casos previos de clado I mpox en California y Estados Unidos reportaron viajes internacionales a países donde se sabía que el clado I mpox se estaba propagando.

Los síntomas de Mpox en los casos del clado I pueden ser graves. El riesgo de enfermedad grave y hospitalización es mayor en personas con sistemas inmunitarios debilitados. Ambos clados pueden presentar síntomas gripales, seguidos de una erupción cutánea, y se diagnostican mediante pruebas de laboratorio. En ambos clados, la vacunación reduce la probabilidad de contraer Mpox y presentar enfermedad grave.

Qué puede hacer para protegerse:

Ambos clados de mpox se propagan principalmente a través del contacto personal cercano, incluidas las relaciones sexuales.

Vacúnese si puede estar en riesgo . El CDPH recomienda la vacuna mpox para cualquier persona que:

Es gay, bisexual u otro hombre que tiene sexo con hombres o

¿Es transgénero, no binario o de género diverso ?

Tiene VIH o está tomando/es elegible para PrEP contra el VIH o PEP con doxiciclina o

Estuvo expuesto a alguien con mpox en los últimos 14 días o

¿Está planeando viajar a África subsahariana, Medio Oriente o un país con un brote del clado Impox y anticipa contacto sexual o íntimo mientras viaja o

Anticipa asistir a un evento o lugar de sexo comercial (como un club de sexo o una casa de baños) o

Tiene una pareja sexual con alguno de los riesgos anteriores o

Solicita la vacunación con mpox, incluso si no ha revelado ninguno de los riesgos enumerados anteriormente.

Se recomiendan dos dosis. No se recomiendan dosis de refuerzo. Encuentre la vacuna Mpox (JYNNEOS) cerca de usted . JYNNEOS está cubierta por Medi-Cal y la mayoría de las aseguradoras privadas. También está incluida en los formularios del Programa de Asistencia para Medicamentos contra el SIDA (ADAP) y el Programa de Profilaxis Preexposición (PrEP-AP) , que ayuda a cubrir el costo de medicamentos, ciertas vacunas, análisis de laboratorio y consultas médicas para la prevención del VIH en californianos elegibles. Las vacunas Mpox están disponibles en muchas farmacias de cadena y ciertas clínicas; consulte el Localizador de Vacunas Mpox .

Si ha estado expuesto a la viruela viral: Vacúnese contra la viruela viral lo antes posible y antes de que presente síntomas. Considere evitar el contacto íntimo durante 21 días.

Si presenta síntomas de mpox: Consulte a su médico de inmediato para que le realicen la prueba. Informe a su médico sobre cualquier viaje reciente fuera de Estados Unidos.

Si tiene MPOX: aíslese en su casa y evite el contacto con otras personas hasta que la erupción haya sanado, limpie y desinfecte las áreas compartidas de su casa y notifique a las personas que puedan haber estado expuestas.

Evite el contacto piel con piel o compartir artículos con personas que tengan sarpullido o llagas que parezcan MPOX.

Si cuida a alguien con MPOX: use mascarillas, batas y guantes para protegerse de infectarse.

Si es sexualmente activo, protéjase y proteja a su pareja mediante lo siguiente:

No tenga relaciones sexuales ni contacto cercano si usted o su(s) pareja(s) tienen síntomas de mpox, como sarpullido o llagas nuevas o inexplicables, o se sienten enfermos, hasta que consulten a un proveedor de atención médica.

Reducir el número de parejas sexuales o de contacto cercano, especialmente si se desconoce su historial sexual reciente.

Adquirir el hábito de intercambiar información de contacto con cualquier nueva pareja para realizar un seguimiento de la salud sexual, si es necesario.

Limitar la asistencia a fiestas o espacios con contacto íntimo o sexual con varias personas.

Uso de condones y guantes durante la actividad sexual:

Los condones (de látex o poliuretano) pueden proteger la boca, el pene, el ano o la vagina de la exposición al mpox; sin embargo, los condones por sí solos pueden no prevenir todas las exposiciones al mpox, ya que la erupción puede aparecer en otras partes del cuerpo.

Los guantes (de látex, poliuretano o nitrilo) pueden reducir la exposición al introducir los dedos o las manos en el ano o la vagina. Los guantes deben cubrir toda la piel expuesta y retirarse con cuidado para evitar tocar la superficie exterior.

No compartir cepillos de dientes, toallas, ropa, ropa de cama, artículos fetichistas o juguetes sexuales.

Lavarse bien las manos y lavarse todo el equipo, toallas, ropa de cama y juguetes sexuales después de su uso o acto sexual.

