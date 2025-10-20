Trump anuncia despliegue de la Guardia Nacional en San Francisco tras operaciones en otras ciudades

Día a Día News

EEUU–El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este domingo que planea desplegar unidades de la Guardia Nacional en San Francisco, siguiendo el modelo de las operaciones realizadas en Chicago, Portland, Washington y Los Ángeles. La medida forma parte de su estrategia para aplicar políticas de seguridad más estrictas y reforzar el control migratorio.

En una entrevista con Fox News, Trump afirmó que “irá a San Francisco” y recordó que la ciudad “era una de las grandes del mundo” antes de que, según él, “se torciera y se volviera ‘woke’”. Comparó el futuro despliegue con los anteriores, en los que aseguró haber recibido apoyo de la población pese a las manifestaciones en su contra.

El presidente destacó los resultados de la movilización en Washington, donde afirmó que se expulsaron “1,700 delincuentes profesionales y criminales de otros países”. Sostuvo que la capital, antes “una trampa mortal”, es ahora “la ciudad más segura del país”.

Trump criticó a las ciudades gobernadas por demócratas, a las que calificó de “inseguras” y “en desastre”, y prometió que su Administración “va a salvarlas”. Sus declaraciones surgieron en medio de los obstáculos judiciales que enfrenta su Gobierno por los recortes presupuestarios y las medidas de seguridad impulsadas durante el cierre parcial de la Administración, estancada en el Senado.

El mandatario reiteró que tiene la posibilidad de invocar la Ley de Insurrección para intervenir en territorios con altos índices de criminalidad, aunque señaló que prefiere seguir con su actual estrategia de despliegues. Recordó que “casi el 50 % de los presidentes” han hecho uso de ese poder, que consideró “indiscutible”.

Las declaraciones de Trump coincidieron con un fin de semana de protestas bajo el lema ‘No Kings’, que reunió a unos siete millones de personas en 2,700 puntos del país. Las manifestaciones expresaron rechazo a la militarización de las ciudades y a la política migratoria del actual Gobierno.

Compartir esta nota