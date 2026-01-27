Selecta Sub-17 femenina arranca con goleada sobre Barbados en el clasificatorio de Concacaf

Día a Día News

La selección femenina Sub-17 de El Salvador inició con paso firme su participación en la primera ronda clasificatoria rumbo al Premundial de la Concacaf, tras vencer 6-0 a Barbados en su debut este lunes.

Desde los primeros minutos, el conjunto dirigido por Debbie Gómez mostró superioridad en el terreno de juego. Kylie Guardado abrió el marcador y más tarde firmó un doblete que cerró la goleada. Shirley Rivera amplió la ventaja al minuto 13, mientras que Kayleen Álvarez marcó el tercero al 41’, aprovechando un error defensivo de las caribeñas.

En la segunda mitad, Melanie Menjívar sumó el cuarto gol, seguida por Ariana Jones, quien anotó el quinto tanto. Guardado selló la victoria al minuto 71, consolidando el dominio de la escuadra salvadoreña en su primer compromiso del torneo.

Con este resultado, El Salvador suma sus primeros tres puntos y se prepara para enfrentar a Curazao (selección anfitriona) el próximo viernes a las 5:00 de la tarde. El equipo nacional cerrará la fase el domingo 1 de febrero ante Trinidad y Tobago, buscando su pase a la siguiente etapa del clasificatorio.

