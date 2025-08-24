Anuncian la renovación de sus dos salas VIP Diamond

Airport Terminal: Beautiful Smiling Woman Holds Ticket, Walks Through Big Airline Hub to the Gates Where Her Airplane Waits Her. Happy Caucasian Female is Ready for Her Flight to Vacation Destination

Como parte de la inversión superior a $800 millones de dólares anunciada para 2025, que contempla el fortalecimiento de la flota, mejoras en el servicio y nuevas rutas business class, Avianca y su programa de lealtad LifeMiles anuncian la apertura de tres nuevos espacios para viajeros premium en el aeropuerto El Dorado de Bogotá. Estas áreas ampliarán la oferta de servicios y elevarán el confort con atención personalizada durante el segundo semestre de este año.

Los socios Elite y viajeros premium contarán con el exclusivo Insignia Check-In, un espacio preferencial diseñado para la atención de los pasajeros Insignia y socios Diamond y Concierge, quienes recibirán a través de agentes especializados acompañamiento personalizado desde el inicio de su recorrido, con recepción de equipaje, cambios o ajustes en itinerarios, consultas del programa, upgrades, entre otros beneficios.

Adicionalmente, Avianca y Lifemiles han invertido en la renovación de la infraestructura de la Sala Avianca Diamond Internacional y la apertura de la nueva Sala Avianca Diamond Nacional en El Dorado, espacios creados para ofrecer mayor confort, exclusividad y una experiencia premium en cada etapa del viaje.

“Seguimos avanzando para ofrecer el mejor producto a nuestros clientes, con un foco absoluto en su experiencia. Cada etapa del viaje debe transformarse en un momento único, por eso fortalecemos nuestra propuesta para viajeros premium y socios Elite, brindándoles más confort y exclusividad desde su llegada al aeropuerto hasta su destino final. La nueva experiencia Insignia Check-in, la apertura de la nueva Sala VIP Diamond nacional y la remodelación de nuestra Sala VIP Diamond Internacional en Bogotá, son muestra de nuestro compromiso constante, avanzar por y para ustedes, ofreciendo siempre un servicio excepcional”, afirmó Jaime Manso, vicepresidente Senior de Lealtad y LifeMiles de Avianca.

Experiencia Insignia Check-in: Más allá del chequeo tradicional

Ubicado en el aeropuerto El Dorado, este nuevo servicio está diseñado exclusivamente para viajeros Insignia y socios Diamond y Concierge. Con una atención personalizada, el Insignia Check-in ofrecerá:

Asistencia dedicada: Agentes especializados que guían a los viajeros desde su llegada.

Un solo punto de atención: Un proceso rápido y fluido para todas las necesidades.

Hospitalidad premium: Un servicio que supera las expectativas de un simple chequeo

Nuevas salas VIP en Bogotá: Confort y exclusividad renovados

La nueva sala VIP Avianca Diamond nacional en El Dorado ofrecerá una experiencia premium que combina tecnología, arte y relajación. Desde el lobby, los viajeros disfrutarán de una experiencia multisensorial con exposición de arte, ambientación olfativa y una biblioteca con obras de artistas internacionales. Además, contará con dos zonas de relajación y un área de descanso, que le permitirán desconectarse.

Por su parte, la renovación de la sala VIP Avianca Diamond Internacional en Bogotá tendrá un enfoque de exclusividad y diseño. Inspirado en la geografía y las montañas colombianas, este nuevo espacio resaltará dentro de su experiencia gastronómica la tradición del café, combinada con una oferta de cabinas insonorizadas para el trabajo, zona de spa, entre otros.

