Se unen a la campaña “Tocarte las mamas es vida”

Chiki Bombom e Ingrid Macher se unieron a la Dra. Tania Medina, reconocida cirujana plástica de República Dominicana, autora best seller y una de las 25 poderosas de “People en Español”, para impulsar el mensaje “Tocarte las mamas es vida”.



La campaña busca motivar a hombres y mujeres a inspeccionarse las mamas por su cuenta, a través del autoexamen manual, y así celebrar la importancia de cuidarse a sí mismos, en el mes de concientización contra este tipo de cáncer.



Chiki Bombom es la influencer más conocida por sus mensajes de TikTok orientados a la motivación positiva, y supera 50 millones de vistas. Ingrid Macher es una empresaria de nutrición sobreviviente de cáncer de mama, con más de 20 millones de seguidores en redes sociales.



“Por tercer año consecutivo, he liderado la importancia de tener conciencia y aprender a revisarse las mamas. Me complace que Chiki Bombom e Ingrid Macher me acompañen en 2022 a propagar el mensaje. Como cirujana plástica, sé lo importante que es autoexaminarse las mamas de manera periódica, porque es una forma de detectar cualquier anormalidad”, manifestó la Dra. Tania Medina.



Para apoyar a mujeres que no cuentan con recursos y/o seguros médicos en República Dominicana, la Dra. Medina realiza una jornada de mamografías gratis, junto a otros profesionales de la salud. Cada año acuden más de 500 mujeres a realizarse el examen.



“Los planes de Dios son perfectos. Antes de unirme a la campana ‘Tocarte las mamas es vida’, conocí a muchas mujeres que padecen de cáncer de mama, y pensaba que, a mí, por ser joven, no me daría esta enfermedad. Hasta que la Dra. Tania Medina me confirmó que desde los dieciocho años se puede sufrir de este mal. Como jóvenes, debemos dar importancia al autoexamen y tomarlo muy en serio”, dijo Chiki Bombom.



Cuando se descubre a tiempo algún cambio en las mamas, se puede establecer un diagnóstico adecuado y se dispone un tratamiento de acción inmediata y efectiva, el cual incrementa las posibilidades de curación.



“Detecté el cáncer de mama a tiempo, y fue un proceso que pude enfrentar con mucha fe y el apoyo de mi familia. Por ello, soy una abanderada de invitar a todos a hacerse el autoexamen de manera frecuente”, puntualizó Ingrid Macher.



El cáncer de mama se considera causa principal de enfermedad y muerte en Estados Unidos. También se presenta en menor número en hombres. Por ello, se recomienda que los mayores de 20 años se hagan el examen clínico al menos cada tres años y, a partir de los 40 años, aumentar la frecuencia a una vez al año.



Datos preventivos para vivir saludablemente:



-Mantenga una dieta saludable y BIM dentro límites normales

-Incorpore ejercicio a su rutina

-Limite el uso de hormonas

-No fume

-Mantenga una salud emocional positiva

