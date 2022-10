Concierto Día de los Veteranos a beneficio BaseCamp

Escucha este artículo Escucha este artículo

En honor al Día de los Veteranos, el veterano de la Fuerza Aérea y estrella de This Is Us de NBC, Jon Huertas , presentará Caribbean Nocturnes , un concierto benéfico a beneficio de BaseCamp para veteranos . Los invitados disfrutarán de actuaciones espectaculares del compositor y pianista Joachim Horsley , la Orquesta de Cámara de Hollywood , los percusionistas colombianos Orito Cantora y Jenn del Tambó y otros artistas invitados especiales y tendrán la oportunidad de ofertar por artículos únicos durante la subasta silenciosa para recaudar fondos para BaseCamp for Veterans. Los veteranos estadounidenses serán invitados como invitados de honor y recibirán una entrada de cortesía.

Director, actor y productor, durante seis temporadas, Jon Huertas interpretó a Miguel Rivas y dirigió episodios de la galardonada serie de NBC, aclamada por la crítica, This Is Us . Con un carácter que abarca décadas desde la década de 1970 hasta la actualidad, lo que le permite mostrar no solo un rango excepcional sino también físicamente transformador. El público también lo conoce como el duro pero afable detective Javier Esposito en la exitosa comedia dramática de ABC Castle . Su actuación destacada como el sargento. Tony «Poke» Espera en la miniserie de HBO Generation Kill , ofreció una visión callejera no anunciada de la primera invasión de Irak del USMC que Huertas, siendo él mismo un veterano, llama el papel más significativo de su carrera.

“Trabajo con BaseCamp for Veterans porque el trabajo que hacen para apoyar a los veteranos, las familias y el rescate de mustangs salvajes es algo muy cercano a mi corazón. No hay mejor organización con la que asociarme que una que apoya la curación del trauma para nuestros valientes hombres y mujeres uniformados, así como para el American Mustang”, dijo Huertas.

BaseCamp for Veterans, Inc. («BCI») es una organización 501c3 con la misión de responder a las necesidades de quienes sirven a nuestra nación y protegen sus valores, promoviendo el crecimiento personal y profesional y contribuyendo a un camino efectivo y sostenible hacia reintegración

“Este es verdaderamente un espectáculo especial y será la primera vez que tocaré canciones de mi nuevo álbum Caribbean Nocturnes ”, dijo Horsley. “Estoy emocionado de actuar con todos estos increíbles músicos y todo es por una buena causa”.

Caribbean Nocturnes se lanzó el 2 de septiembre y alcanzó el puesto número 2 en el World Music Chart. El álbum cuenta con artistas invitados de Europa, América del Norte y América Latina, incluido el violinista inglés Charlie Siem ; los percusionistas afrocolombianos, Orito Cantora y Jenn del Tambó , Nu Deco Ensemble de Miami con la dirección de Jacomo Bairos ; el bajista cubano, Damián Nueva Cortez ; el guitarrista y percusionista colombiano Pedro Barrios ; la percusionista francesa y caribeña, Natasha Rogers ; el percusionista haitiano, Jeff Pierre ; los percusionistas martiniqueses Thomas Bellon y Boris Reine-Adelaïde ; El percusionista venezolano Yonathan “Morocho” Gavidia , la Orquesta de Cámara de Hollywood de Los Ángeles, California, y la soprano clásica de Trinidad, Jeanine De Bique cantando un Aria caribeña original escrita por Horsley basada en el poema haitiano Testaman de Felix-Morrisseau Leroy .

El concierto benéfico Caribbean Nocturnes se llevará a cabo el Día de los Veteranos, 11 de noviembre en NeueHouse Hollywood ubicado en 6121 Sunset Blvd., Los Ángeles 90028 . Las puertas abren a las 7:30 p. m. y el espectáculo comienza puntualmente a las 8:00 p. m.

En honor al Mes de la Herencia Hispana, los boletos comprados hasta el 15 de octubre recibirán un 10% de descuento usando el código de promoción «hhm2022» al momento de la compra.

