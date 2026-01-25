Segunda fase de proyecto de agua potable se realiza en el cantón La Paz, en La Unión Norte

Este fin de semana inició la segunda fase del proyecto de agua potable en cantón La Paz, distrito de Bolívar, municipio de La Unión Norte, una obra a cargo de la Dirección de Obras Municipales para extender el servicio directamente a los hogares de más de 317 familias y así mejorar significativamente su calidad de vida.

La primera fase consistió en la perforación de un pozo de más de 250 metros de profundidad para garantizar una fuente segura y sostenible del recurso hídrico. En esta nueva etapa, los trabajos se concentran en la construcción de un tanque de almacenamiento con capacidad de 25 metros cúbicos.

También en la instalación de una bomba sumergible con capacidad para suministrar 16 galones por minuto, así como la incorporación de un sistema de potabilización, que garantizará que el agua distribuida sea apta para el consumo humano.

Contempla, además, el montaje de una red de impelencia o impulsión de 141 metros de longitud, utilizando tubería de 4 pulgadas de diámetro, que permitirá transportar el agua desde el pozo hasta el tanque de distribución. Para completar, se colocará una red de distribución de más de 7 kilómetros, equipada con válvulas, 317 conexiones residenciales y medidores, con la que se abastecerá a más de 1,600 habitantes del cantón.

Esta infraestructura será fortalecida con una subestación eléctrica de 25 KVA, encargada de proveer la energía necesaria para el funcionamiento del sistema. Asimismo, se construirá un cuarto eléctrico y de bombeo para control, protección y resguardo del equipo. En el distrito de Bolívar, la DOM también avanza en un segundo proyecto de agua potable en el cantón La Rinconada para abastecer del vital líquido a más de 1,200 habitantes de esa zona del departamento.

A nivel nacional, la Dirección de Obras Municipales ejecuta más de 50 proyectos de agua potable, de los cuales 13 ya han sido finalizados. El más reciente fue entregado en el cantón El Cerrito, Nahuizalco, Sonsonate Norte para beneficiar a más de 800 hogares. Otros sistemas de agua potable han sido puestos en funcionamiento en San Bartolomé Perulapía en Cuscatlán; Sociedad en Morazán; Guaymango en Ahuachapán; El Porvenir y Texistepeque en Santa Ana; y Jutiapa en Cabañas, entre otros puntos del país, mientras la DOM avanza en 35 proyectos adicionales.

A los proyectos de agua, se suman dos iniciativas viales completadas con superficie de asfalto y adoquín, que en conjunto suman más de 10 kilómetros, ejecutados entre el cantón desvío Los Morenos y el casco urbano del distrito.

