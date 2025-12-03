Selecta Femenina golea 3-0 a Honduras y arranca con fuerza el camino al Mundial 2027

Día a Día News

ElSalvador--La Selección Femenina de El Salvador inició con paso firme las eliminatorias rumbo a la Copa del Mundo Femenina Brasil 2027, tras imponerse 3-0 a Honduras en el Estadio Nacional Jorge “El Mágico” González.

Desde los primeros minutos, el conjunto salvadoreño mostró dominio total del partido, controlando la posesión y generando múltiples ocasiones de gol. Al minuto 3, Danielle Fuentes abrió el marcador con un potente disparo que desató la euforia en las gradas.

Durante el resto del primer tiempo, la Selecta mantuvo la presión ofensiva, estrellando varios balones en los postes y manteniendo a la portera hondureña bajo constante exigencia. En la segunda mitad, al minuto 48, Abigail López amplió la ventaja con una definición precisa tras un rebote en el área.

Cuando el partido parecía cerrado, Victoria Sánchez selló el triunfo al 90’+6, tras aprovechar un error defensivo de Honduras. Con esta victoria, El Salvador sumó sus primeros tres puntos y se ubica en la segunda posición del grupo F, solo detrás de Trinidad y Tobago, que venció 5-0 a Barbados en su debut.

De acuerdo con las estadísticas oficiales, El Salvador registró el 72% de posesión, 32 remates totales y 8 tiros directos al arco, además de cuatro postes que pudieron ampliar aún más la diferencia. El desempeño ofensivo y el control del juego dejaron una impresión positiva en el cuerpo técnico.

El entrenador nacional destacó la intensidad del equipo, aunque reconoció que se desperdiciaron varias oportunidades claras. “Dominamos el partido de principio a fin, pero debimos concretar más. La superioridad fue evidente, aunque nos faltó precisión frente al arco”, señaló.

También resaltó la energía del público que llenó el estadio y acompañó con entusiasmo al equipo. “El apoyo de la afición fue fundamental. Las jugadoras lo sintieron desde el calentamiento. Queremos que la gente siga creyendo, porque este equipo está creciendo”, expresó.

Uno de los ajustes tácticos más comentados fue el cambio de posición de Victoria Sánchez, quien jugó como lateral izquierda. El técnico explicó que su decisión respondió a la capacidad de la jugadora para generar salida limpia, sumarse al ataque y mantener equilibrio defensivo. “Tiene una lectura de juego excepcional, aporta dinámica y claridad”, afirmó.

El seleccionador también habló sobre el trabajo psicológico con algunas jugadoras, en especial con Danielle Fuentes, autora del primer gol. “Ella venía de momentos complicados en su club. Aquí ha recuperado confianza, entrenamos aspectos técnicos y mentales, y hoy lo reflejó en la cancha”, dijo.

Mirando hacia los próximos compromisos, el entrenador fue claro sobre el objetivo inmediato: liderar el grupo. “Trinidad y Tobago tiene ventaja en la diferencia de goles, así que debemos ser contundentes frente a Barbados. Este grupo se definirá por quién anote más”, puntualizó.

El equipo continuará su preparación con la mira puesta en mantener la intensidad y la solidez mostradas en este debut. El próximo partido será ante Barbados, en la siguiente fecha FIFA programada para finales de febrero e inicios de marzo, nuevamente en el Estadio Nacional Jorge “El Mágico” González.

Compartir esta nota