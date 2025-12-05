Copa Mundial FIFA 2026: Así quedan los 12 grupos tras el sorteo

Día a Día News

El sorteo oficial de la Copa Mundial FIFA 2026 se llevó a cabo este viernes en Washington D.C., definiendo los 12 grupos que disputarán el torneo. La competencia será la primera con 48 selecciones, organizada de forma conjunta por Estados Unidos, Canadá y México, y dará inicio en junio de 2026.

Cada grupo está conformado por cuatro países, que buscarán avanzar a la fase de eliminación directa. El calendario completo, con fechas, estadios y horarios, se anunciará este sábado 6 de diciembre.

Distribución de grupos:

Grupo A: México, Sudáfrica, Corea del Sur, ganador del repechaje UEFA D (Dinamarca, Macedonia del Norte, República Checa o Irlanda)

Grupo B: Canadá, Catar, Suiza, ganador del repechaje UEFA A (Italia, Irlanda del Norte, Gales o Bosnia y Herzegovina)

Grupo C: Brasil, Marruecos, Haití, Escocia

Grupo D: Estados Unidos, Paraguay, Australia, ganador del repechaje UEFA C (Turquía, Rumania, Eslovaquia o Kosovo)

Grupo E: Alemania, Curazao, Costa de Marfil, Ecuador

Grupo F: Países Bajos, Japón, Túnez, ganador del repechaje UEFA B (Ucrania, Suecia, Polonia o Albania)

Grupo G: Bélgica, Egipto, Irán, Nueva Zelanda

Grupo H: España, Cabo Verde, Arabia Saudita, Uruguay

Grupo I: Francia, Senegal, Noruega, ganador del repechaje (Iraq, Bolivia o Surinam)

Grupo J: Argentina, Argelia, Austria, Jordania

Grupo K: Portugal, Colombia, Uzbekistán, ganador del repechaje (Jamaica, Nueva Caledonia o República Democrática del Congo)

Grupo L: Inglaterra, Croacia, Ghana, Panamá

El partido inaugural tendrá lugar en el Estadio Azteca el 11 de junio, con México enfrentando a Sudáfrica, una revancha del Mundial 2010. Esta será la tercera vez que el Tricolor juega el partido inaugural en casa, tras un empate y una victoria en las ocasiones anteriores.

El sorteo contó con la participación de figuras deportivas como Shaquille O’Neal, Tom Brady, Wayne Gretzky y Aaron Judge, quienes ayudaron en la selección de los balones y la revelación de los grupos.

La expectativa crece con la primera Copa Mundial con 48 equipos, que promete mayor competencia y emoción repartida en tres países anfitriones. El calendario oficial y los detalles completos estarán disponibles este sábado.

